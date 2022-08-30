Как планировать свой день чтобы все успевать

Два действенных метода, которые помогут правильно расставлять задачи.

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Ритм жизни современного человека требует от него максимальной продуктивности во всех делах. Вот несколько советов для тех, кто хочет, чтобы каждый день был максимально результативным.

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Существует множество методов планирования своего времени, но мы остановимся на двух.

Первый вид планирования

Правило пяти минут. Именно столько времени мы тратим вечером на составление плана на следующий день с учётом всех индивидуальных биоритмов. Потому что кто-то лучше работает с утра, кто-то – после обеда. О пользе ранних подъёмов читайте по ссылке ниже.

Правило пяти минут хорошо тем, что объединяет организационные и биологические моменты: планы и физическую возможность выполнить их наилучшим образом.

Все дела должны быть разграничены по степени важности. Можно разделить пополам лист бумаги и создать два столбца: «обязательные» и «опциональные». Если ваш биоритм способствует продуктивной работе утром, то все задачи из первого столбца должны быть выполнены в первой половине дня.

После каждого завершённого дела необходим как минимум пятиминутный перерыв. Благодаря ему фокус внимания можно переместить на другую задачу, сконцентрироваться на ней и «закрыть» предыдущую. Конечно, бывают форс-мажорные обстоятельства. В таком случае, если это не повлечёт за собой серьёзных последствий, планы можно перенести. Пункты, с которыми удалось справиться, вычёркиваются.

Второй вид планирования

Такой же лист А4 делится на четыре части: «важно»/«неважно», «срочно»/«не срочно». «Срочно» и «важно» мы делаем первые два часа, затем – перерыв. Далее идут «срочно» и «неважно», за которыми также следует небольшой отдых — около часа. Что-то из такого списка можно делегировать, что-то – отложить на будущее. В результате получается крайне продуктивный день, в конце которого можно сделать совсем необязательные и несрочные дела.

Все планы, которые мы ставим с вечера, должны быть реальными и иметь некоторые общие черты. Например, чтобы все они были расположены примерно в одной локации или имели общую сферу деятельности.

Таким образом, всего пять минут вечернего планирования обеспечивают экономию всех ресурсов и повышенную эффективность благодаря упорядоченности действий и взвешенности решений. Нельзя забывать также и об обычной удовлетворённости, если результаты деятельно окажутся позитивными, что повлечёт за собой целый ряд изменений как в самом себе, так и в отношениях с близкими и социумом в целом.