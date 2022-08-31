Когда нарциссизм становится психическим расстройством

Нередко сегодня можно услышать, как люди называют кого-нибудь нарциссом. Но в каком случае это является правдой с точки зрения психиатрии?

Фото: Кадр из фильма «Круэлла» Кадр из фильма «Круэлла»

Термин «нарциссизм» пришёл из греческого мифа. Согласно ему, существовал очень красивый юноша по имени Нарцисс. Как-то раз он увидел своё отражение в озере и влюбился в самого себя. В результате возникло понятие нарциссизма, при котором человек очень сильно фокусируется на себе.

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Кроме того, нарциссизм может включать себя самые разные черты. Например, человек может быть уверенным в себе, обаятельным, сосредоточенным на поиске успеха, статуса, у него может быть потребность в восхищении. В самом крайнем случае такие люди могут быть очень эгоцентричными и разрушительными.

Диагноз «нарциссическое расстройство личности» ставится тем, у кого нарциссические черты проявляются очень ярко. То есть эти черты в результате начинают влиять на поведение человека на работе и в обществе в целом. Подобное расстройство встречается редко: всего у примерно 1 % населения.

Исследования показывают, что мужчины обычно более нарциссичны, чем женщины.

Люди, у которых есть нарциссическое расстройство, склонны преувеличивать свои достижения и переоценивать себя. Кроме того, им постоянно нужно подтверждение своей значимости и уникальности. Поэтому они могут мечтать о власти, успеху, идеальной жизни или идеальных отношениях, поскольку они этого достойны.

Нарциссы могут много говорить о сфере, в которой они разбираются. При этом если кто-то ставит под сомнение их способности, то они очень сильно злятся или начинают принижать человека, который усомнился в них. Таким людям сложно смириться с тем, что они могут быть уязвимыми и несовершенными.

Сказывается это и на отношениях. Например, нарциссы могут ожидать большой преданности от партнёра или друга, но сами при этом могут вообще не понимать их и не интересоваться ими.

Также люди с нарциссическим расстройством личности зачастую не осознают, как их поведение влияет на окружающих.

Диагноз «нарциссическое расстройство личности» ставится только специалистом.

Учёные точно не знают, почему такое расстройство возникает. Скорее всего, есть в этом плане и генетическая составляющая. Могут влиять на развитие расстройства и некоторые события, произошедшие в детстве. Кроме того, люди с нарциссическим расстройством нередко имеют и другие психические расстройство. Особенно часто встречаются у них расстройства настроения.

Кроме того, нарциссическое расстройство личности считается неизлечимым. Но можно научиться успешно с ним жить.