Психолог перечислила признаки зависимости от социальных сетей

Социальные сети оказывают серьезное влияние на мозг и могут даже привести к зависимости, сообщила медицинский психолог «СМ-Клиника» Диана Лобанова. В беседе с «Лентой.ру» она перечислила признаки, которые говорят о том, что желание быть всегда онлайн стало навязчивым и нездоровым, включая скачки настроения из-за наличия или отсутствия лайков под публикацией.

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Врач заявила, что социальные сети стали неотъемлемой частью современного мира, и у общества, как правило, вызывают недоумение люди, у которых их нет. Однако, по ее словам, с точки зрения нейропсихологов соцсети коварны:

«Длительное нахождение в социальных сетях снижает концентрацию внимания и может приводить к аддикции — навязчивой потребности человека осуществлять какую-либо деятельность. Кроме того, несмотря на миллионы подписчиков и друзей, люди стали чувствовать себя гораздо более одинокими, чем раньше»,

— объяснила она.

По словам Лобановой, зависимость от соцсетей характеризуется навязчивыми повторяющимися заходами в нее и еще рядом тревожных симптомов.

Мотивы обращения к объекту зависимости могут быть разные: получение удовольствия, снижение напряжения и достижение расслабления, сообщила Лобанова. Также соцсети могут выступать как средство компенсации каких-либо недостающих человеку способов удовлетворения потребностей. Поэтому если зависимость появляется, от нее сложно избавиться.

Если человеку трудно справиться с проблемой самостоятельно, лучшее, что можно сделать, — обратиться к психологу или врачу-психотерапевту, посоветовала специалистка.

«Врач сможет выявить степень зависимости, характерологические черты личности и поможет с ней справиться. Самое главное — помнить о принципе “чем раньше человек обратится за профессиональной помощью, тем легче и быстрее ему помогут”»,