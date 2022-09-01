Как и зачем вести small talk

Казалось бы, small talk — короткая легкая беседа почти что «ни о чем». Но перед тем как заговорить с малознакомым человеком, нужно, во-первых, придумать тему, во-вторых, преодолеть страх, в-третьих, подобрать нужный тон. Не все так просто. Рассказываем, как вести small talk и когда этого делать не стоит.
Под small talk подразумевают непринужденный разговор на отвлеченные темы, который не предполагает никаких обязательств. C помощью таких бесед можно избежать неловких пауз, познакомиться с интересными людьми, разрядить обстановку или скоротать время в очереди. Такие разговоры могут поднять настроение и вам, и собеседнику, наладить контакт. Но в то же время люди не всегда настроены на беседы с незнакомцами и могут рассматривать это как нарушение личного пространства.
Итак, с чего начать разговор? Решать, конечно, вам, но вот несколько рекомендаций.
Разговоры о работе на вечеринке вряд ли кого-то могут воодушевить, а вот вопросы о любимых барах во время нетворкинга могут оказаться неуместны. Подумайте, что общего уже есть между вами и собеседником. Что вы увидели, услышали? Ради чего пришли в это место?
Например, вы только что прослушали выступление спикера на конференции или же в окружающем вас пространстве есть что-то необычное. Обратите внимание на то, есть ли у человека с собой какая-то книга. Конечно, всегда можно завести разговор о погоде, но некоторым эта тема может показаться неинтересной.
Если вам искренне что-то понравилось во внешнем виде человека или же в его действиях, можно сказать об этом.
Культура ведения small talk опирается на те же нормы этикета, но с учетом короткой продолжительности разговора. Вот основные правила.
Избегайте закрытых вопросов с односложным ответом. Лучше поинтересоваться мнением человека, попросить поделиться его впечатлениями.
Проявите заинтересованность по отношению к собеседнику, по возможности установите зрительный контакт до 5 секунд.
Во время small talk после двух-трех предложений следует какой-то ответ. Не стоит сразу изливать душу малознакомому человеку или что-то долго рассказывать. Чем меньше информации, тем легче разговор.
Реагируйте на сказанное, даже если не знаете, что сказать. Здесь помогут такие простые фразы, как «ну надо же», «кто бы мог подумать», «ничего себе», «супер», «замечательно», «вот это да» и так далее.
Возможно, ваш собеседник не знает какого-то имени, аббревиатуры, термина. Ему неловко просить объяснения, и разговор зайдет в тупик, так как возникнет недопонимание. Чем проще вы говорите, тем лучше.
Если ваш собеседник не настроен на разговор и отвечает односложно, скорее всего, лучше не навязываться и вежливо завершить разговор.
Давать непрошеные советы: это нарушение личных границ человека.Жаловаться на что-либо: это задает негативный тон разговора.Задавать личные вопросы: это также может нарушить личные границы.Поднимать темы политики, денег, религии: до сих пор отношение к этим темам неоднозначное, и, возможно, собеседник не готов их обсуждать.Обсуждать третьих лиц: не исключено, что этот человек знаком с тем, о ком вы говорите.