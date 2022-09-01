Казалось бы, small talk — короткая легкая беседа почти что «ни о чем». Но перед тем как заговорить с малознакомым человеком, нужно, во-первых, придумать тему, во-вторых, преодолеть страх, в-третьих, подобрать нужный тон. Не все так просто. Рассказываем, как вести small talk и когда этого делать не стоит.

Фото: Теории и практики Теории и практики

Как и зачем вести small talk

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Под small talk подразумевают непринужденный разговор на отвлеченные темы, который не предполагает никаких обязательств. C помощью таких бесед можно избежать неловких пауз, познакомиться с интересными людьми, разрядить обстановку или скоротать время в очереди. Такие разговоры могут поднять настроение и вам, и собеседнику, наладить контакт. Но в то же время люди не всегда настроены на беседы с незнакомцами и могут рассматривать это как нарушение личного пространства.

Итак, с чего начать разговор? Решать, конечно, вам, но вот несколько рекомендаций.

Учитывайте контекст разговора

Разговоры о работе на вечеринке вряд ли кого-то могут воодушевить, а вот вопросы о любимых барах во время нетворкинга могут оказаться неуместны. Подумайте, что общего уже есть между вами и собеседником. Что вы увидели, услышали? Ради чего пришли в это место?

Подумайте, что могло впечатлить собеседника

Например, вы только что прослушали выступление спикера на конференции или же в окружающем вас пространстве есть что-то необычное. Обратите внимание на то, есть ли у человека с собой какая-то книга. Конечно, всегда можно завести разговор о погоде, но некоторым эта тема может показаться неинтересной.

Сделайте комплимент

Если вам искренне что-то понравилось во внешнем виде человека или же в его действиях, можно сказать об этом.

Культура ведения small talk опирается на те же нормы этикета, но с учетом короткой продолжительности разговора. Вот основные правила.

Задавайте открытые вопросы

Избегайте закрытых вопросов с односложным ответом. Лучше поинтересоваться мнением человека, попросить поделиться его впечатлениями.

Не отвлекайтесь на телефон

Проявите заинтересованность по отношению к собеседнику, по возможности установите зрительный контакт до 5 секунд.

Не говорите слишком много

Во время small talk после двух-трех предложений следует какой-то ответ. Не стоит сразу изливать душу малознакомому человеку или что-то долго рассказывать. Чем меньше информации, тем легче разговор.

Проявляйте искреннюю заинтересованность

Реагируйте на сказанное, даже если не знаете, что сказать. Здесь помогут такие простые фразы, как «ну надо же», «кто бы мог подумать», «ничего себе», «супер», «замечательно», «вот это да» и так далее.

Не говорите сложными фразами

Возможно, ваш собеседник не знает какого-то имени, аббревиатуры, термина. Ему неловко просить объяснения, и разговор зайдет в тупик, так как возникнет недопонимание. Чем проще вы говорите, тем лучше.

Завершайте разговор, если собеседник на него не настроен

Если ваш собеседник не настроен на разговор и отвечает односложно, скорее всего, лучше не навязываться и вежливо завершить разговор.