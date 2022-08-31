Психолог раскрыла, как определить зависимость от соцсетей

Психолог Диана Лобанова рассказала о признаках зависимости от социальных сетей, которые должны насторожить. Об этом сообщает "Лента.ру".

Как отметила психолог, первым признаком зависимости от социальных сетей можно назвать навязчивые повторения захода в приложение или на сайт. Также человек будет испытывать раздражение, если не сможет попасть на свою страницу. Третий признак — постоянное нахождение онлайн и отказ от реального общения в пользу социальных сетей.

Зависимый от социальных сетей человек может отказываться от питания, а его настроение может колебаться в зависимости от лайков и комментариев на странице.

В случае, если человеку тяжело справиться с зависимостью самостоятельно, Лобанова порекомендовала обратиться к специалисту — психотерапевту или психологу. Она также отметила, что чем раньше это произойдет, тем быстрее его избавят от зависимости.