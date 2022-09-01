Почему суеверия запрещают носить чужие кольца

С кольцами связано множество суеверий. Одно из самых популярных гласит – нельзя носить и даже мерить чужие кольца. Подробнее о том, чем это может грозить – в материале "Рамблера".

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Что любопытно, данное суеверие распространено не только в России, но и в других странах. Считается, что, даже примерив чужое кольцо, вы рискуете спугнуть удачу, вызвать проблемы со здоровьем и даже изменить свою судьбу.

Еще опаснее примерять чужое обручальное или помолвочное кольцо. Ходит мнение, что это сиюминутное действие может принести проблемы в брак или сделать так, что женщина, примерившая кольцо, навсегда останется в одиночестве.

Как объясняют все это сторонники суеверий? Металл и драгоценные камни, которые в него инкрустированы, накапливают энергетику владельца, а затем "переносят" ее на человека, который примеряет украшение. Обручальные кольца обладают особо мощным воздействием, потому, что сами по себе являются символом любви, надежд и счастливой жизни. Вот почему люди, склонные доверять приметам, уверены, что обручальное кольцо передает энергию хозяйки женщине, которая его примеряет. Кроме того, такой примеркой третий человек как бы вклинивается в союз супругов.

Если вы стали обладательницей кольца с камнями, которое вам передали по наследству, надевать его можно только после чистки. Таким образом вы очистите изделие от негатива, который мог скопиться в кольце.