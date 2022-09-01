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27 минут назад

Психолог назвал методы борьбы с осенней хандрой

Москва24иещё 3

С наступлением осени люди часто могут испытывать большую тягу ко сну, подавленность, спутанность мыслей и другие симптомы хандры. Клинический психолог Юрий Грязев в разговоре с Общественной службой новостей назвал несколько методов борьбы с осенней хандрой.

Психолог назвал методы борьбы с осенней хандрой
Фото: m24.rum24.ru

"На самом деле, ничего страшного не происходит. Нужно всего пару дней переждать. Психика и нервная система приспособятся",

– сказал эксперт.

По его словам, справиться с подобным состоянием можно, стимулировав выработку эндорфинов – "гормонов радости". Это можно сделать, устроив просмотр комедий в приятной обстановке, например, с любимой едой, отметил Грязев.

Также необходимо забыть об интенсивной работе и перфекционизме. Психолог заметил, что действовать нужно по мере сил и возможностей, учитывая моральное состояние.

В период осенней хандры также нужно ограничить физические нагрузки. Их врач посоветовал заменить расслабляющими процедурами – массажем или медитациями.

Грязев обратил внимание, что часто люди путают хандру и депрессию, отметив, что первое состояние грусти и тоски проходит спустя время, второе – требует лечения специалистом.

Врач-психотерапевт московской психиатрической клинической больницы № 4 имени Ганнушкина Полина Свечникова посоветовала россиянам заранее подготовиться к осеннему периоду и принять меры для профилактики психических расстройств.

По ее словам, в сентябре можно начать устраивать ежедневные 10-минутные прогулки, а также заняться творчеством. Поскольку у многих людей в период осени усиливается тяга к сладкому, эксперт посоветовала заменить его ягодами, фруктами или бодрящими чаями.

Психология,
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