Пять способов сделать жизнь счастливее

Самые ценные вещи в нашей жизни зачастую не являются вещами. Ничто не заменит нам семейную теплоту, дружескую поддержку, помощь близких и радость, которую нам дарят дети. Даже самую холодную осень можно провести уютно и счастливо, если знать секреты хорошего настроения. Газпромбанк ценит вашу любовь к близким, поэтому предлагает уделить внимание именно им. И делится проверенными способами сохранить взаимопонимание в семье.

Фото: В городе N В городе N

Подарите вашим близким выбор

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Когда мы стараемся делать сюрпризы или исполнять маленькие мечты, мы пытаемся угадать, что именно понравится дорогому для нас человеку. Но иногда не стоит создавать интригу, просто спросите у близких, чего они хотят, и исполните их желания. Это может быть семейный поход в аквапарк, который станет приключением для всех, или покупка нового бассейна на садовый участок. Умная карта Газпромбанка Visa Gold тоже дарит выбор — определите программу лояльности из четырех доступных вариантов: «Понятный кешбэк», «Умный кешбэк», «Мили» или «Процент+».

Позаботьтесь о трудовых буднях любимого человека

Собрать вкусный ланч, купить новый галстук или даже положить в сумку плитку шоколада — лучшие способы поддержать кого-то, особенно если у него крайне ответственная работа. Даже если вы оба трудитесь на равных, взаимная забота поможет избежать выгорания и ссор на почве усталости. А если каждый из вас переведет свою зарплату на умную карту Газпромбанка, то вы получите «отличные» семейные условия по вкладам и кредитам.

Помогайте беречь время тех, кто вам важен

В наше время проявлять внимание становится проще. Так, если близкие вам люди не всегда могут уделить себе пару часов на важные дела, можно воспользоваться многочисленными услугами доставки. Домой в назначенный час привезут что угодно: цветы, продукты, итальянскую пиццу или даже целый обед. Так приятно, когда радость проходит внезапно вместе со звонком в дверь! Сегодня привезти по конкретному адресу могут даже банковскую карту, и Умная карта Газпромбанка не стала исключением. Уделите время по-настоящему приятным занятиям, пока она едет к вам домой.

Становитесь лучше вместе

Любить кого-то — это заботиться не только о его настроении. Нам также важно, чтобы близкие были здоровы, находили применение своим навыкам и твёрдо стояли на ногах. Инвестировать в себя становится крайне популярным сегодня, и многие предпочитают обучающие курсы или мотивационные встречи предметам и вкусным подаркам. Следуйте трендам и дарите близким то, что сделает их лучше. При выборе полезного подарка ориентируйтесь на хобби или профессию человека. Если человек любит рисовать — подарите ему курс по созданию иллюстраций. Ну, а для того, кто без ума от современных технологий, можно купить билет на важную презентацию или тематический форум. Все это — отличный вклад в будущее друг друга.

Запоминайте только хорошее