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1 час назад

Как победить воскресную хандру

Мира Маркина
Олег Вакулинэксперт

Многие люди каждое воскресенье испытывают одно и то же чувство – нежелание идти на работу в понедельник. У некоторых оно проявляется также после отпуска, когда казалось бы организму уже удалось восстановиться и он должен быть готов к новой трудовой нагрузке.

Как победить воскресную хандру
Фото: unsplashunsplash

"Рамблер" пообщался с экспертом кафедры "Нейролингвистическое программирование" Академии социальных технологий, психологом Олегом Вакулиным, чтобы узнать, как справиться с воскресной хандрой.

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Ответ внутри

Прежде всего эксперт рекомендовал задать вопросы самому себе. Порой ответы лежат на поверхности, но из-за того, что мы избегаем рефлексии, они не посещают наше сознание. Вакулин советует спросить себя: "Что именно провоцирует хандру –атмосфера в коллективе, осознание, что грядет много сложных задач или, быть может, предстоящие переговоры?". Установив причину состояния, вам уже будет легче разобраться в том, как с ним совладать.

Контроль над эмоциями

Второй совет – взять верх над своими эмоциями.

"Ответьте себе на вопрос: «Есть ли смысл расстраиваться по поводу того, чего еще не произошло?» Конечно, нет! Так вы не только не облегчаете приближающийся рабочий день, но и уничтожаете выходной. Ведь негативные эмоции не позволяют полноценно наслаждаться досугом. Это равносильно тому, что возлюбленные, находясь рядом друг с другом, будут пребывать в тоскливом настроении из-за предстоящей разлуки, вместо того, чтобы радоваться и получать удовольствие от совместного времяпрепровождения",
Олег Вакулин
Олег ВакулинЭксперт кафедры «Нейролингвистическое программирование» Академии социальных технологий, психолог, коуч, тренер, кандидат педагогических наук

– поясняет эксперт.

Составление плана

По словам Вакулина, отсутствие плана в жизни нередко приводит к тому, что человек начинает ощущать ее бессмысленность, что в конечном счете чревато неврозом. Специалист советует перед выходными составлять план работы на следующую неделю – это позволит вам избежать ощущения хаоса в понедельник и осознать, что вы все держите под контролем.

Пересмотр графика

Если вы чувствуете, что перегружены рабочими задачами и находитесь на грани профессионального выгорания, психолог рекомендует пересмотреть свой график и внедрить новую систему. А именно:

"Например, по закону Парето в начале дня выполняйте 20% дел, которые обеспечат 80% результата. Но первое дело, с которого лучше всего начать - то, которое наиболее важно и относительно просто в исполнении, чтобы максимально легко включиться в рабочий ритм".
Олег Вакулин
Олег ВакулинЭксперт кафедры «Нейролингвистическое программирование» Академии социальных технологий, психолог, коуч, тренер, кандидат педагогических наук

Любимое дело

По мнению эксперта, воскресная хандра нередко сигнализирует о том, что человек занимается не своим делом и ему пора сменить работу.

"Тогда я бы предложил ответить на несколько вопросов:
1. Что для вас работа? Только способ заработка денег или что-то большее?
2. Вы действительно любите дело, которым занимаетесь?
3. Что вы любите делать больше, чем то, что делаете на работе?
4. Есть ли у вас какие-то увлечения, хобби? Как их можно монетизировать? И т.п.
Здесь уместно вспомнить слова Конфуция: «Найдите себе работу по душе и вам не придется работать ни одного дня в своей жизни». В этом кроется основной секрет большинства людей высоких достижений. Их разум занят профессиональными вопросами 24/7, включая выходные и праздничные дни. Потому что занятие любимым делом не забирает, а наоборот, наполняет человека силами, эмоциями, вдохновляет",
Олег Вакулин
Олег ВакулинЭксперт кафедры «Нейролингвистическое программирование» Академии социальных технологий, психолог, коуч, тренер, кандидат педагогических наук

– объясняет психолог.

Психология,
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