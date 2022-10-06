Как победить воскресную хандру

"Тогда я бы предложил ответить на несколько вопросов:

1. Что для вас работа? Только способ заработка денег или что-то большее?

2. Вы действительно любите дело, которым занимаетесь?

3. Что вы любите делать больше, чем то, что делаете на работе?

4. Есть ли у вас какие-то увлечения, хобби? Как их можно монетизировать? И т.п.

Здесь уместно вспомнить слова Конфуция: «Найдите себе работу по душе и вам не придется работать ни одного дня в своей жизни». В этом кроется основной секрет большинства людей высоких достижений. Их разум занят профессиональными вопросами 24/7, включая выходные и праздничные дни. Потому что занятие любимым делом не забирает, а наоборот, наполняет человека силами, эмоциями, вдохновляет",

Олег Вакулин Эксперт кафедры «Нейролингвистическое программирование» Академии социальных технологий, психолог, коуч, тренер, кандидат педагогических наук