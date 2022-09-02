Как стать оптимистом и начать радоваться жизни: 3 совета

3 способа не накручивать себя без повода.

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Тревога и беспокойство исторически объяснимы и просто необходимы, чтобы сохранять бдительность в потенциально опасных ситуациях. К сожалению, часто плохие мысли рождаются на пустом месте и мешают спокойно проживать хорошие моменты жизни. Как справиться с плохими мыслями? Разбираемся с психологом.

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Наталья Парнюгина, психолог, ментор:

Вера в то, что грядущие события будут настолько ужасны, что вы не сумеете их пережить, может изрядно подпортить жизнь. Нужно уметь справляться с катастрофизацией.

Переместить фокус внимания со страхов на то, что мы хотим получить

Например, если в голове крутятся мысли, что с ребёнком что-то случится, когда он один пойдёт из школы домой, вспомнить — зачем мы разрешаем ему идти одному домой? Наверное, для того, чтобы он стал самостоятельным, взрослым. И сфокусироваться на том, что ваш ребёнок уже так вырос, и на том, как много он уже может.

Понять, чего мы на самом деле боимся, и раздуть этот страх до максимального

Например, если есть страх, что мы сделаем ошибку и нас уволят с работы — подумайте, что в этом на самом деле самое страшное? Например, «я останусь без средств к существованию». И дальше мы начинаем постоянно задавать себе вопрос — «И что в этом страшного?». Вы не найдёте другую работу. И что? Вам нечем будет платить за квартиру. Что в этом страшного? Вас выгонят на улицу. И что тогда? Вы будете бомжевать, жить под мостом в коробке из-под телевизора и общаться с такими же людьми. Все родственники и друзья от вас отвернутся, и вы останетесь под эти мостом до самого своего конца.

Как правило, в этот момент включается логика и начинает вносить свои корректировки. «В смысле бомжевать? Ты что, даже официантом устроиться не сможешь? Максимум, что может произойти — выйдешь на ту же должность с зарплатой чуть ниже». Страхи отступают, и можно уже спокойно действовать.

Кроме этого, очень часто мы держим внутри себя ситуации и отношения, которые только тяготят нас. О том, от чего стоит избавиться, чтобы почувствовать себя счастливым, мы писали в материале по ссылке.

Заменить слово «проблема» на слово «задача»

Так мозг перестанет себя жалеть и начнёт искать пути решения. Согласитесь, по-разному звучит: «у меня проблема — не могу найти работу» и «у меня задача найти новую работу».

Есть страхи неглубокие, и их легко решить способами, которые мы перечислили выше. А есть страхи, основанные на глубоких подсознательных травмах. Например, в детстве произошло что-то ужасное. Человек уже может и не помнить об этой ситуации, но каждый раз, когда он будет принимать какое-то решение, в подсознании будет всплывать этот сковывающий страх и ожидание, что произойдёт что-то страшное и неприятное.

Поэтому, если у вас не получается переключиться на хорошее первыми тремя способами, скорее всего, есть что-то глубинное. А значит, нужно разобраться, какой подсознательный страх всплывает и в какой ситуации вы этот страх испытали в первый раз.

Но даже если всё действительно будет плохо, вы наверняка с этим справитесь. Просто вспомните самые ужасные моменты в своей жизни — несмотря ни на что, вы их пережили.