Психолог рассказала, как справиться с осенней хандрой

"Идя по делам или просто гуляя, можно снимать на камеру телефона все красивое, на ваш взгляд, что вы увидите: отражение облаков в луже, поздний цветок, пробивающийся сквозь опавшую листву, одинокий лист на ветке. Этими моментами можно делиться в соцсетях, а также, подмечая их на камеру, рассуждать, чему мы можем научиться у природы",