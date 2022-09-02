Психолог рассказала, как справиться с осенней хандрой

При возникновении осенней хандры можно начать снимать окружающий мир и выкладывать красивые кадры в социальных сетях. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего преподавателя кафедры психотерапии и психологического консультирования Московского института психоанализа Елену Разумову.
По ее словам, в арт-терапевтических техниках есть прием фототерапии, который учит замечать красоту в простых вещах.
"Идя по делам или просто гуляя, можно снимать на камеру телефона все красивое, на ваш взгляд, что вы увидите: отражение облаков в луже, поздний цветок, пробивающийся сквозь опавшую листву, одинокий лист на ветке. Этими моментами можно делиться в соцсетях, а также, подмечая их на камеру, рассуждать, чему мы можем научиться у природы",
– сказала Разумова.
Психолог подчеркнула, что в борьбе с осенней хандрой помогут физические нагрузки. Эксперт пояснила, что благодаря этому запускаются процессы стабилизации психического состояния, повышается удовлетворенность жизнью, активизируется работа мозга.
"Ходить и смотреть, как стопа соприкасается с землей, устанавливает контакт, отмечать, как первый иней ложится на землю, как запах морозного утра отличается от летней рассветной поры. Это дает возможность замечать, проживать это время, а не "проскакивать" его",
– сказала Разумова.
Психолог посоветовала создать дома комфортную обстановку, которая поможет укрыться от непогоды на улице. Речь идет о пледе, обогревателе и приятном фильме. Эксперт рекомендовала следить за своим состоянием и обратиться к психологу, прежде чем депрессия проявится в полном объеме.