Почему мы видим кошмары и как толковать сны

Многие люди пытаются расшифровать свои сновидения, и неспроста. Еще в Древнем Египте жрецы толковали сны, в Средневековье о снах было запрещено рассказывать, ведь они считались посланием дьявола, а в начале XX века Зигмунд Фрейд заключил – "сны – это королевская дорога в бессознательное".

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"Рамблер" пообщался членом Высшего экспертного совета кафедры «Интегративные технологии здоровья» Академии социальных технологий, психологом Мариной Черниковой и попытался разобраться в природе сновидений.

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Прежде всего эксперт напомнила о том, что сон – это продукт работы психики человека, а психика у каждого уникальна. Иными словами, один и тот же сон, который увидели разные люди, можно трактовать по-разному. Психолог подчеркнула, что в первую очередь следует брать во внимание чувства, которые испытывает человек в момент пробуждения:

"Затем можно сфокусироваться на одном из элементов сновидения, который вызывает наибольшие эмоции у человека, или рассматривать их последовательно, согласно сюжетной линии сна. Фрейд считал, что сновидение – это способ галлюцинаторного удовлетворения желания человека. Почему мы не можем понять сновидение? Потому что истинный его смысл искажает цензура, она направлена против неприемлемых бессознательных желаний".

Марина Черникова Член Высшего экспертного совета кафедры «Интегративные технологии здоровья» Академии социальных технологий, психолог

Многие люди страдают от кошмаров. Кому-то сны со страшным сюжетом снятся редко, а кто-то является их заложником на протяжении многих лет. По словам Черниковой, посредством плохого сна психика пытается переработать травматический опыт:

"Ведь главная функция сна – восстановить наше психическое равновесие. Если сюжет кошмара постепенно начинает модифицироваться, значит психическая работа идет успешно".

Марина Черникова Член Высшего экспертного совета кафедры «Интегративные технологии здоровья» Академии социальных технологий, психолог

Специалист также отметила, что забывать сны сразу после пробуждения абсолютно нормально. Если вы хотите расшифровать их, сразу же записывайте сновидения максимально подробно, чтобы они не улетучились из памяти.

Как отмечает Черникова, для грамотного толкования сна нужно прибегнуть к помощи специалиста. В противном случае, эффективного результата едва ли удастся добиться: