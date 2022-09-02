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1 час назад

Как совмещать семью и карьеру

Вечерняя Москва

О том, как современной женщине не разорваться между ребенком, работой и остальной жизнью рассказал клинический психолог Юрий Грязев.

Как совмещать семью и карьеру
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Во-первых, необходимо расставить приоритеты и выстраивать график в соответствии с ними. Также необходимо освоить тайм-менеджмент. У человека должна быть возможность заниматься делами в спокойном режиме, избегая несостыковок.

Психолог добавил, что женщине необходимо научиться перестать подгонять себя под стандарты общества. Парадигмы об идеальной матери, женщине, работнице, хозяйке сильно мешают, в итоге становится непонятно, кем является женщина.

Грязев добавил, что женщинам стоит научиться делегировать обязанности. Например, стоит распределить круг обязанностей с мужем или другими членами семьи. Не нужно брать на себя все процессы, происходящие в семье.

Также необходимо развивать способность рефлексировать, выделять время, когда можно все обдумать и взвесить, передает Общественная Служба Новостей.

Психология,
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