Психотерапевт назвала методы борьбы с тревогой

Справиться с постоянным чувством тревоги за себя и близких поможет общение с родными, спорт и другие помогающие отвлечься занятия, рассказала психотерапевт, руководитель Центра семейной психологии Александра Толоконина. В беседе с «Лентой.ру» она назвала эти и другие методы борьбы с тревожностью.

Фото: Гришкин Денис / АГН «Москва» Гришкин Денис / АГН «Москва»

Тревога — естественное чувство во время стресса, напомнила психотерапевт. С ее помощью организм предупреждает о приближающейся опасности. Однако, если человеку ничего не угрожает, а страх возникает спонтанно и регулярно, это может свидетельствовать о тревожном расстройстве, с которым нужно уметь справляться.

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Тревога за ребенка

Если человек часто переживает о том, что с ребенком может случиться что-то плохое, ему следует выделить наиболее реалистичные опасные ситуации, которые на самом деле могут произойти с ребенком и которые он может предотвратить, посоветовала Толоконина.

Психотерапевт напомнила, что не следует пытаться контролировать все.

«Ситуацию нужно отпускать, а неопределенность — принимать. Ребенок должен учиться самостоятельно изучать мир, а родители — лишь помогать ему идти в правильном направлении. Мать и отец должны быть наставниками, а не надзирателями», — отметила Толоконина.

Тревога за близких

Навязчивый и необоснованный страх за родителей и родственников может серьезно мешать спокойно жить, а чтобы избавиться от неприятных мыслей, нужно постараться понять причину возникновения страха, констатировала психотерапевт.

«Возможно, в прошлом человек столкнулся с тяжелой утратой близкого и подсознательно боится, что такое может повториться. Или человек не воспринимает себя отдельно от семьи, так как она его смысл жизни… Но только поняв причину тревоги, с ней можно бороться», — прокомментировала собеседница «Ленты.ру».

По ее мнению, осознание того, что волнения бессмысленны и никому не помогают, облегчит психологическое состояние. Психотерапевт посоветовала вместо того, чтобы фокусироваться на страхах, проводить больше времени с родными.

Тревога за себя

У многих людей часто возникает ничем не обоснованное чувство тревоги за свою жизнь, карьеру, будущее, отметила Толоконина. По ее словам, справиться с регулярно накатывающей волной тревоги поможет правильное дыхание.

«Медленно сделайте глубокий вдох, выдох, расслабьте тело и сфокусируйтесь на своем дыхании. Также введите в привычку записывать мысли — и негативные, и позитивные. Так вы сможете лучше понять свои ощущения. Выделите небольшое количество времени для тревоги, а затем переключитесь на что-то другое: начните уборку, займитесь спортом или посмотрите телевизор», — перечислила методы борьбы с навязчивым состоянием психотерапевт.

Однако, если человек при постоянной и высокой тревоге не может справиться с ней сам, ему понадобится помощь специалиста, психолога или психотерапевта, подвела итог Александра Толоконина.