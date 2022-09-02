Психолог сказала, как отдыхать на работе

Нагрузка в рабочем процессе может быть физической, эмоциональной, интеллектуальной. И потому стоит, в первую очередь, научиться распределять ее или делать своевременные небольшие паузы в работе для отдыха, рекомендует практический психолог, член ассоциации когнитивно-поведенческих психотерапевтов Татьяна Сушкова.

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Важно, чтобы на рабочем месте была комфортная обстановка — и в плане помещения (чтобы не было слишком душно или, наоборот, холодно), чтобы само рабочее место было удобным, чтобы в коллективе были хорошие дружеские отношения.

В течение дня будет полезно устраивать небольшие перерывы, рекомендует специалист. Если вы работает в офисе за компьютером или с бумагами, неплохо будет немного пройтись по улице хотя бы в обеденный перерыв.

«Если ваша работа связана с физическими нагрузками, то, наоборот, отдохнуть стоит сидя в комфортных условиях, чтобы тело отдохнуло. Для офисных работников важно отключать время от времени внимание от компьютера — это необходимо для сохранения зрения, для интеллектуальной разгрузки», — подчеркивает Татьяна Сушкова.