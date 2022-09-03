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1 час назад

Аутоагрессия: почему люди на самом деле пьют

Даша Краснова

Аутоагрессия подразумевает под собой причинение вреда самому себе. Это защитный механизм психики, который помогает справиться с болью и сильными переживаниями. Оказывается, употребление алкоголя тоже может считаться вариантом такого поведения. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

Аутоагрессия: почему люди на самом деле пьют
Фото: unsplashunsplash

Обычно под аутоагрессией подразумевают побои или порезы и называют селфхармом, однако опасное поведение, например, употребление алкоголя или наркотиков, а также опасное вождение тоже может считаться вариантом аутоагрессии.

Алкоголизм

Употребление алкоголя для снятия нервного напряжения — одна из разновидностей аутоагрессии. Если человек систематически напивается до тяжелого похмелья, стоит задуматься о его психологическом состоянии.

Скорее всего зависимых человек просто не может самостоятельно справиться со стрессом и эмоциями. Поэтому выбирает единственный способ защиты, который он знает — селфхарм.

Наркозависимость

Никто не начинает употреблять запрещенные вещества от хорошей жизни, даже если человек выглядит благополучным с точки зрения материальной, это вовсе не значит, что он не страдает от других причин или ментальных расстройств.

Например, человек может страдать из-за депрессивного состояния, которое может быть вызвано внешними факторами как смерть близкого и внутренними, например, гормональными изменениями. Порой зависимый может считать, что не заслужил быть здоровым или не заслужил хорошей жизни, такие установки мешают бросить употребление.

Аутоагрессия может оказаться симптомом серьезного психического расстройства. Алкоголизм и наркозависимость — настоящие болезни, которые должны подвергаться лечению. Только психиатр и врач-нарколог могут определить истинную причину появления зависимости и помочь от нее избавиться.

Психология,
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