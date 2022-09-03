Психолог рассказала, как самостоятельно выйти из депрессии

— Проблемы, ставшие причиной расстройства, не следует загонять глубоко в себя, ведь тогда они могут стать токсичными. Пересмотрите свои взгляды на ситуацию. <...> Самое важное — это позитивное мышление. Это основа выхода из депрессии. Найдя в себе тот узелочек, который когда-то был завязан, на каком-то нестыковочном в вашем сознании событии, оно могло быть совершенно позитивным, но у вас оно увиделось в недоброжелательном ракурсе и запеклось,