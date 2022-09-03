Коуч посоветовала простую практику для борьбы со стрессом

«Стресс — естественная реакция организма на изменение среды, это способ роста и адаптации. Однако нередко мы ставим перед собой цели, исходя из распространенных стереотипов, а не из собственных потребностей: потому что "так принято", "в моем возрасте давно пора", "пусть они знают, что я могу". Перед тем, как заполните свой календарь делами, убедитесь, что список в ежедневнике — прежде всего про вас самих. Задайте себе вопрос: "Этот выбор улучшает мою жизнь или разрушает?" Следуйте за тем, что соответствует именно вашим ценностям, добавляет в жизнь больше возможностей, делает вас более счастливым», — пояснила эксперт.