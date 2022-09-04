Как соблюдать ментальную гигиену и почему это важно

Людям стоит контролировать потребляемый поток информации и следить за его качеством, так как избыток информационного шума может привести к повышенной тревожности, раздражительности и даже депрессии, рассказала в беседе с RT старший научный сотрудник ГК «Нейроботикс» психолог Раиса Богачёва.

Фото: Unsplash Unsplash

«Понятие ментальной гигиены становится в последние годы всё актуальнее. Нужно осознать, что мы живём в обществе, где информация играет огромнейшую роль. При этом обилие информационного шума приводит к нарушениям сна, повышенной тревожности и раздражительности. Каждый заинтересованный волевым усилием должен начать ограничивать время нахождения в сети и тщательно контролировать содержание потребляемого контента», — считает Богачёва.

По её словам, нужно уметь проверять достоверность и актуальность информации и отличать реальные аккаунты от ботов.

«По сути, информационный шум приравнивается организмом к стрессу, последствием которого будет постстрессорное психическое расстройство с дальнейшим возможным переходом в депрессивные состояния», — добавила эксперт.

Богачёва также подчеркнула важность сохранения контроля за использованием гаджетов в вечернее время, поскольку для сохранения хорошего эмоционального состояния и функционирования мозга перед сном важно расслабиться.

«Для этого врачи рекомендуют не пользоваться гаджетом за два часа до предполагаемого времени засыпания. Большинству людей это покажется нереальным. Но можно постараться снизить негативный эффект за счёт использования более расслабляющего контента: слушать спокойную музыку или аудиокниги, смотреть нединамичные атмосферные фильмы с хорошим концом», — рассказала эксперт.