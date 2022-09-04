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1 час назад

Психологи показали, какие качества не зависят от наличия братьев и сестер

Газета.Ru

Психологи из Лейпцигского университета, Университета Цюриха и Университета Виктории в Веллингтоне показали, что женственность или мужественность человека почти не зависят от того, растет ли он в детстве с братом или сестрой. Исследование опубликовано в журнале Psychological Science.

Психологи показали, какие качества не зависят от наличия братьев и сестер
Фото: Газета.руГазета.ру

Ученые проанализировали данные 80 тысяч взрослых, живущих в девяти странах, включая США, Германию, Китай и Мексику. Информация о них была собрана в ходе многолетних национальных исследований и включала условия жизни и личностные качества, которые оценили разными способами.

Статистический анализ показал, что различные черты личности, включая эмоциональную стабильность, добросовестность и терпеливость, не были систематически связаны с наличием братьев и сестер. Этот вывод подтвердился во всех включенных в исследование странах и культурах.

Кроме того, авторы подчеркивают, что их результаты опровергают идею о том, что взросление с братьями или сестрами заставляет человека в долгосрочной перспективе развивать определенные личностные черты, которые в обществе считаются присущими мужчинам (агрессивность и любознательность) или женщинам (эмоциональность и привязанность).

Предыдущие работы авторов показали, что является ли человек первенцем или вторым или третьим ребенком, также не оказывает значительного влияния на личность. Более ранние экономические исследования, проведенные в США и Дании, показали, что женщины, имеющие братьев, как правило, зарабатывают меньше. Авторы не отрицают, что наличие братьев и сестер может изменить жизнь человека, но у этого может быть объяснение, не связанное с влиянием на личностные характеристики.

Психология,
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