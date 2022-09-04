Психологи показали, какие качества не зависят от наличия братьев и сестер

Психологи из Лейпцигского университета, Университета Цюриха и Университета Виктории в Веллингтоне показали, что женственность или мужественность человека почти не зависят от того, растет ли он в детстве с братом или сестрой. Исследование опубликовано в журнале Psychological Science.

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Ученые проанализировали данные 80 тысяч взрослых, живущих в девяти странах, включая США, Германию, Китай и Мексику. Информация о них была собрана в ходе многолетних национальных исследований и включала условия жизни и личностные качества, которые оценили разными способами.

Статистический анализ показал, что различные черты личности, включая эмоциональную стабильность, добросовестность и терпеливость, не были систематически связаны с наличием братьев и сестер. Этот вывод подтвердился во всех включенных в исследование странах и культурах.

Кроме того, авторы подчеркивают, что их результаты опровергают идею о том, что взросление с братьями или сестрами заставляет человека в долгосрочной перспективе развивать определенные личностные черты, которые в обществе считаются присущими мужчинам (агрессивность и любознательность) или женщинам (эмоциональность и привязанность).