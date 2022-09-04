Психолог рассказал о сексуальных проблемах у живущих в мегаполисах

Из-за стресса от жизни в большом городе у молодых людей могут возникнуть проблемы в сексуальной сфере - например, пропасть половое влечение. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил медицинский психолог клинической больницы имени Иноземцева департамента здравоохранения Москвы Михаил Лебедев.
«На сегодняшний момент среди проблем сексуального здоровья у жителей мегаполисов я бы выделил две большие группы. В первую очередь, это нарушение возбуждения, то есть нарушение эрекции у мужчин и вагинизм у женщин. Если говорить о физиологических симптомах, то это так называемый синдром тревожного ожидания у мужчин, когда эрекция снижается непосредственно перед контактом. У женщин же это возникновение болевых, неприятных ощущений во время полового контакта. И второе - это нарушение оргазмического состояния. Здесь мы говорим в первую очередь о ранней эякуляции у мужчин. Именно эти две проблемы, по моей практике, наиболее распространены в мегаполисах. Чаще всего у молодых людей от 25 до 40 лет», - сказал Лебедев.
По словам психолога, это происходит из-за того, что молодые люди, как правило, больше сосредоточены на карьере и социальной адаптации в городе.
«Я это объяснил бы тем, что люди именно этого возраста больше всего подвержены стрессам. То есть они строят свою жизнь так, чтобы успеть максимально заработать, максимально чего-то достичь. В связи с этим психическая доминанта уходит в сторону социальных благ. Среди первых признаков можно назвать снижение самого влечения. Мужчина или женщина просто перестают испытывать желание сексуальных отношений. Сексуальная связь обесценивается, и на первый план выходят просто какие-то социальные связи и материальные блага», - отметил Лебедев.
Он добавил, что в таких случаях можно попробовать создать дома уютную, романтическую обстановку. Также стоит уделять больше внимания прелюдиям и ласкам, стремиться делать сексуальный контакт менее рутинным.
«При появлении каких-то из этих симптомов можно попробовать сменить обстановку: съездить в новое место, сходить в клуб. Если это не помогает и проблема остается, то необходимо обратиться за помощью к специалисту для диагностики и коррекции нарушений», - пояснил психолог.
Всемирный день сексуального здоровья отмечается 4 сентября.