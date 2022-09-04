Психолог рассказал о сексуальных проблемах у живущих в мегаполисах

«На сегодняшний момент среди проблем сексуального здоровья у жителей мегаполисов я бы выделил две большие группы. В первую очередь, это нарушение возбуждения, то есть нарушение эрекции у мужчин и вагинизм у женщин. Если говорить о физиологических симптомах, то это так называемый синдром тревожного ожидания у мужчин, когда эрекция снижается непосредственно перед контактом. У женщин же это возникновение болевых, неприятных ощущений во время полового контакта. И второе - это нарушение оргазмического состояния. Здесь мы говорим в первую очередь о ранней эякуляции у мужчин. Именно эти две проблемы, по моей практике, наиболее распространены в мегаполисах. Чаще всего у молодых людей от 25 до 40 лет», - сказал Лебедев.