Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+23° в 
USD 60.37EUR 60.22
Войти в почту
3 часа назад

Психолог рассказал о сексуальных проблемах у живущих в мегаполисах

иещё 1

Из-за стресса от жизни в большом городе у молодых людей могут возникнуть проблемы в сексуальной сфере - например, пропасть половое влечение. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил медицинский психолог клинической больницы имени Иноземцева департамента здравоохранения Москвы Михаил Лебедев.

Психолог рассказал о сексуальных проблемах у живущих в мегаполисах
Фото: unsplashunsplash

«На сегодняшний момент среди проблем сексуального здоровья у жителей мегаполисов я бы выделил две большие группы. В первую очередь, это нарушение возбуждения, то есть нарушение эрекции у мужчин и вагинизм у женщин. Если говорить о физиологических симптомах, то это так называемый синдром тревожного ожидания у мужчин, когда эрекция снижается непосредственно перед контактом. У женщин же это возникновение болевых, неприятных ощущений во время полового контакта. И второе - это нарушение оргазмического состояния. Здесь мы говорим в первую очередь о ранней эякуляции у мужчин. Именно эти две проблемы, по моей практике, наиболее распространены в мегаполисах. Чаще всего у молодых людей от 25 до 40 лет», - сказал Лебедев.

Видео дня

По словам психолога, это происходит из-за того, что молодые люди, как правило, больше сосредоточены на карьере и социальной адаптации в городе.

«Я это объяснил бы тем, что люди именно этого возраста больше всего подвержены стрессам. То есть они строят свою жизнь так, чтобы успеть максимально заработать, максимально чего-то достичь. В связи с этим психическая доминанта уходит в сторону социальных благ. Среди первых признаков можно назвать снижение самого влечения. Мужчина или женщина просто перестают испытывать желание сексуальных отношений. Сексуальная связь обесценивается, и на первый план выходят просто какие-то социальные связи и материальные блага», - отметил Лебедев.

Он добавил, что в таких случаях можно попробовать создать дома уютную, романтическую обстановку. Также стоит уделять больше внимания прелюдиям и ласкам, стремиться делать сексуальный контакт менее рутинным.

«При появлении каких-то из этих симптомов можно попробовать сменить обстановку: съездить в новое место, сходить в клуб. Если это не помогает и проблема остается, то необходимо обратиться за помощью к специалисту для диагностики и коррекции нарушений», - пояснил психолог.

Всемирный день сексуального здоровья отмечается 4 сентября.

Психология,Михаил Лебедев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители