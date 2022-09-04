Как перестать думать «со мной что-то не так» и изменить сценарий своей жизни

Психотерапевт Лиза Оливера дарит аффирмации, которые можно прочесть вслух или записать в своем дневнике.

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Перфекционизм, самокритика, синдром самозванца, желание всем угодить, глубокий стыд, сомнение в своих силах — все это проявления деструктивных историй, которые мы сами себе рассказываем. Когда-то они были защитной реакцией на отсутствие поддержки, небрежение, насилие или другой негативный опыт прошлого. В основе этих историй лежит ложное убеждение, что мы недостаточно хороши и недостойны любви. Психотерапевт Лиза Оливера выпустила книгу «Не сомневайся в себе», в которой приглашает осознать, осмыслить и переписать негативные жизненные сценарии, напоминая о том, что мы сами творим собственную историю.

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Мы публикуем несколько аффирмаций, которые можно прочесть вслух или записать в своем дневнике.

Итак, начинаем:

— Я проявил(а) смелость, разобравшись в моей истории.

— Я отважно расследовал(а) то, что, возможно, скрывал(а) от себя.

— Я заслуживаю восхищения за то, что готов(а) освободиться от своей истории.

— Я сильный человек, потому что позволил(а) себе услышать, как именно я разговариваю с собой.

— Я человек, потому что я борюсь, и я невероятный человек, потому что принимаю себя полностью.

— Я то, что надо, пусть даже мои старые истории пытаются убедить меня в обратном.

«Повторять аффирмации, пока мы занимаемся любой внутренней работой, очень полезно, даже если вам это кажется „болтологией“ (это не так). Я предложила вам сделать паузу, потому что устраивать передышки в повседневной жизни — ценная привычка. И тут неважно, занимаемся ли мы внутренней работой или чем-то другим. Учитесь сбавлять темп, чтобы успевать отдать должное всему, что вы уже преодолели, проработали, тому, как вы выросли, чтобы напоминать себе о своей устойчивости и силе — о том, что мы часто забываем или даже не признаем. Теперь поговорим о том, как стать достаточно смелыми, чтобы преобразовать свои истории. Их понимание приводит к тому, что мы с ними что-то делаем.

Наши истории, как и процессы исцеления, могут быть разными, но эта часть пути приводит каждого из нас в точку, где мы способны открыть свою суть и уйти от привычных мифов о себе. Рефрейминг вашей истории поможет вам уйти от того, что вас принижало, и прийти к тому, что вас освобождает.