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40 минут назад

Какие люди больше подвержены осенней депрессии

Вечерняя Москва

Осенней депрессии обычно подвержены те, кто готов оказать поддержку другим, но не может рассчитать собственные эмоциональные силы. Об этом рассказала врач-психотерапевт Ирина Крашкина.

Какие люди больше подвержены осенней депрессии
Фото: PexelsPexels

— Осенняя депрессия – это не миф, это реальность. Конечно, осенней депрессии подвержена определенная группа людей. Как правило, это люди, которые характеризуются глубинной чувствительностью, сопереживанием к другим, иными словами те, кто подставляет плечо другим, и в какие-то моменты выходит за пределы своих возможностей, — рассказала врач в комментарии РИАМО.

Такие люди расходуют много сил и эмоций, у них не хватает возможностей для восстановления. В сезоны перемен им нужно время для адаптации.

Крашкина также добавила, что «осенняя хандра» часто проявляется в виде сниженного настроения, апатии, бессонницы, могут обостриться хронические заболевания.

До этого кандидат медицинских наук Екатерина Кашух сообщила, что адаптироваться к осенней погоде поможет достаточное количество сна, передает ФАН. Кроме того, стоит отказаться от употребления кофе и спиртных напитков.

Психология,
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