Какие люди больше подвержены осенней депрессии

Осенней депрессии обычно подвержены те, кто готов оказать поддержку другим, но не может рассчитать собственные эмоциональные силы. Об этом рассказала врач-психотерапевт Ирина Крашкина.

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— Осенняя депрессия – это не миф, это реальность. Конечно, осенней депрессии подвержена определенная группа людей. Как правило, это люди, которые характеризуются глубинной чувствительностью, сопереживанием к другим, иными словами те, кто подставляет плечо другим, и в какие-то моменты выходит за пределы своих возможностей, — рассказала врач в комментарии РИАМО.

Такие люди расходуют много сил и эмоций, у них не хватает возможностей для восстановления. В сезоны перемен им нужно время для адаптации.

Крашкина также добавила, что «осенняя хандра» часто проявляется в виде сниженного настроения, апатии, бессонницы, могут обостриться хронические заболевания.