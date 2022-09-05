7 качеств по-настоящему мудрой женщины

Эти особенности помогают добиваться успехов и в карьере, и в личной жизни.

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Когда говорят о мудрой женщине, представляется образ мягкой и терпеливой барышни. Но психологи считают, что мудрость в современном понимании — это умение сохранять свои границы, при этом дружелюбно и уважительно относиться к другим.

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У такой женщины есть главные отличительные качества, которые помогают ей добиваться успехов и проще переносить неудачи.

Не может быть втянута в конфликт

Мудрость позволяет такой женщине сразу понять, что ей пытаются манипулировать. Она может отстоять свои границы, не начиная ссору. Обычно это очень раздражает тех, кто пытается уязвить или вывести из себя эту девушку.

Психологи советуют взять на вооружение эту тактику: говорить прямо, если что-то не нравится, но не давать эмоциям взять верх в конфликтной ситуации.

Не прячет индивидуальность и позволяет оставаться собой другим

Мудрая женщина точно знает, что каждый человек уникален. Она ценит особенности своей внешности, стиля, характера, а еще позволяет окружающим тоже быть яркими личностями. Эта девушка не дает непрошенных советов и не осуждает, если кто-то выглядит и живет не так, как она.

Не приемлет оскорблений и агрессии

Та, которую называют мудрой, понимает, что человек, способный на моральную и физическую агрессию, вряд ли исправится, поэтому, если кто-то оскорбил ее, прерывает общение навсегда. Неважно, насколько близким был для нее человек.

Заботится о своей внешности

Конечно, она знает, что интеллект и обаяние влияют на жизнь значительно больше, чем внешний вид. Но о том, как выглядит, мудрая женщина тоже заботится, ведь встречают по одежке. Она старается быть опрятной, изучает особенности своей внешности, создавая уникальный стиль.

При этом мудрая девушка не подражает слепо модным тенденциям, понимая, что мода слишком быстро меняется.

Изучает себя

Чтобы успешно использовать свои сильные стороны, мудрая женщина постоянно изучает себя. Она знает, чем может поразить окружающих и умело использует это и в работе, и в личной жизни. Благодаря этому, девушка умело раскрывает своей потенциал и находит дело по душе.

Умеет слушать

Она не говорит без умолку, но очень внимательно слушает окружающих. Так мудрая женщина узнает людей, становясь необходимым другом желанным собеседником и ценным сотрудником.

Постоянно анализирует