Как быстро войти в рабочий режим после летних каникул

План действий, который поможет пройти этот путь безболезненно и продуктивно.

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Лето, как и всегда, пролетело незаметно. Пришла осень, а значит — возобновился сезон деловой и профессиональной активности. Недавние отпускники возвращаются в офисы, получая вместе со стартом осеннего сезона не только порцию рабочей нагрузки, но и целый набор семейных и личных хлопот.

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«Быть везде», показывать результаты на работе, не оставлять без внимания близких — это только небольшая часть основных задач на новый сезон. Но как с комфортом влиться в рабочий ритм, как распределить задачи и обязанности, с чего начать очередной этап активного бизнес-пути? Разбираемся с экспертом.

Есть несколько конкретных действий, которые помогут вам пережить этот переходный этап безболезненно и продуктивно.

Навести порядок

Я бы рекомендовала начать возвращение в офис с уборки рабочего места и наведения порядка. Есть народная поговорка: «перекинуть думки на хозяйство». Можно заказать необходимую канцелярию, очистить память компьютера, выбросить лишнее. Это будет отличным переключением внимания и своеобразной медитацией. Кроме того, подобный набор действий поможет настроиться на рабочий лад.

Двигаться от простого к масштабному

Если говорить о выполнении задач, то разумнее двигаться от простых дел к масштабным. Выполненное дело = достигнутая цель. Успешно завершённая задача подкрепит уверенность в себе, станет своеобразным рычагом к выполнению новых проектов более высокой сложности.

Делегировать и доверять

Не стоит пренебрегать помощью коллег, важно уметь делегировать полномочия. Рутинные дела очень часто являются простыми, но отнимают много времени. Фраза из серии «Хочешь сделать хорошо – сделай это сам» не всегда актуальна.

Если полномочия и статус позволяют, то вполне можно поручить выполнение рутинных дел тому специалисту, который может и должен выполнить поручение. В этом нет ничего предосудительного и непорядочного.

Делегирование также пригодится и для домашних дел: поручить уборку домашнему персоналу, если позволяет бюджет, заказать доставку продуктов из магазина – это вариант нормы для делового активного человека.

Беречь время

Если создаётся впечатление, что не хватает времени на работу, обратите внимание, сколько часов вы проводите в гаджетах. Кажется, что «всего лишь пятиминутные» ностальгические пролистывания фото из отпуска – это ерунда. На самом деле, если вы проследите, сколько реально времени на это уходит – вы будете удивлены.

Правильно воспринимать недочёты

Не корите себя за неудачи и мелкие промахи, переводите это в позитивное русло, воспринимайте как этап личностного и профессионального роста. Вместо самобичевания стремитесь исправить ситуацию, сделать правильные выводы. Сожаление и тревога ни к чему не приведут.

Важно исправлять недоработки, открыто и честно признавать их, работать над ними и смотреть на них через призму нового опыта. Это только повысит ваш статус и значимость в глазах руководителя впоследствии.

Создавать атмосферу

Окружайте себя приятными мелочами на работе. Пусть какие-то незатейливые вещицы станут для вас своеобразной точкой опоры.

Например, кружка с фото любимого курортного местечка, массажный коврик на кресло, ароматизатор с любимым запахом и так далее.

Принимать поддержку

Принимайте поддержку семьи и доверяйте. Очень часто хочется всех уберечь, оградить от хлопот, «держать зонтик» над каждым близким человеком. Но важно думать и о себе. Позволяйте себе маленькие радости после рабочего дня. Например, пройдитесь по парку, попросите близких заказать что-то вкусное на ужин. Они справятся!

Всё получится!