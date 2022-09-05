Как быстро войти в рабочий режим после летних каникул

План действий, который поможет пройти этот путь безболезненно и продуктивно.
Лето, как и всегда, пролетело незаметно. Пришла осень, а значит — возобновился сезон деловой и профессиональной активности. Недавние отпускники возвращаются в офисы, получая вместе со стартом осеннего сезона не только порцию рабочей нагрузки, но и целый набор семейных и личных хлопот.
«Быть везде», показывать результаты на работе, не оставлять без внимания близких — это только небольшая часть основных задач на новый сезон. Но как с комфортом влиться в рабочий ритм, как распределить задачи и обязанности, с чего начать очередной этап активного бизнес-пути? Разбираемся с экспертом.
Есть несколько конкретных действий, которые помогут вам пережить этот переходный этап безболезненно и продуктивно.
Я бы рекомендовала начать возвращение в офис с уборки рабочего места и наведения порядка. Есть народная поговорка: «перекинуть думки на хозяйство». Можно заказать необходимую канцелярию, очистить память компьютера, выбросить лишнее. Это будет отличным переключением внимания и своеобразной медитацией. Кроме того, подобный набор действий поможет настроиться на рабочий лад.
Если говорить о выполнении задач, то разумнее двигаться от простых дел к масштабным. Выполненное дело = достигнутая цель. Успешно завершённая задача подкрепит уверенность в себе, станет своеобразным рычагом к выполнению новых проектов более высокой сложности.
Не стоит пренебрегать помощью коллег, важно уметь делегировать полномочия. Рутинные дела очень часто являются простыми, но отнимают много времени. Фраза из серии «Хочешь сделать хорошо – сделай это сам» не всегда актуальна.
Если полномочия и статус позволяют, то вполне можно поручить выполнение рутинных дел тому специалисту, который может и должен выполнить поручение. В этом нет ничего предосудительного и непорядочного.
Делегирование также пригодится и для домашних дел: поручить уборку домашнему персоналу, если позволяет бюджет, заказать доставку продуктов из магазина – это вариант нормы для делового активного человека.
Если создаётся впечатление, что не хватает времени на работу, обратите внимание, сколько часов вы проводите в гаджетах. Кажется, что «всего лишь пятиминутные» ностальгические пролистывания фото из отпуска – это ерунда. На самом деле, если вы проследите, сколько реально времени на это уходит – вы будете удивлены.
Не корите себя за неудачи и мелкие промахи, переводите это в позитивное русло, воспринимайте как этап личностного и профессионального роста. Вместо самобичевания стремитесь исправить ситуацию, сделать правильные выводы. Сожаление и тревога ни к чему не приведут.
Важно исправлять недоработки, открыто и честно признавать их, работать над ними и смотреть на них через призму нового опыта. Это только повысит ваш статус и значимость в глазах руководителя впоследствии.
Окружайте себя приятными мелочами на работе. Пусть какие-то незатейливые вещицы станут для вас своеобразной точкой опоры.
Например, кружка с фото любимого курортного местечка, массажный коврик на кресло, ароматизатор с любимым запахом и так далее.
Принимайте поддержку семьи и доверяйте. Очень часто хочется всех уберечь, оградить от хлопот, «держать зонтик» над каждым близким человеком. Но важно думать и о себе. Позволяйте себе маленькие радости после рабочего дня. Например, пройдитесь по парку, попросите близких заказать что-то вкусное на ужин. Они справятся!
Входите в рабочий ритм плавно, но уверенно. Не стремитесь сделать все дела одновременно. Как показывает практика, довести до логического завершения не получится ни одно из начатых дел. Верьте в себя и работайте с удовольствием. Ведь следующий отпуск наступит совсем скоро, а на него нужно заработать… Во всём важна мера.