Как научиться ценить себя: 5 советов психолога

Проблема неумения ценить себя на сегодняшний день очень актуальна. Общество с давних времен давит на женщин во всех сферах деятельности, накладывает обязанности и ограничения. Как с этим справиться рассказала психолог Кристина Руссо.

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С самого детства большинство девочек слышали от родителей поучения о том, какими они должны быть, что должны делать, как вести себя, какую роль нести в обществе. Из этого воспитания выходят женщины, работающие на нелюбимой работе, вступающие в нездоровые отношения, рожающие детей просто потому, что «давно пора», «роду нужен наследник». О том, как научиться ценить себя рассказала Кристина Руссо — психолог, коуч по женской энергетике и блогер.

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Научитесь обозначать свои личные границы

Женщина, которая себя ценит умеет ставить личные границы там, где это необходимо. Это означает давать окружающим понять свою зону комфорта и не позволять ее нарушать. Не позволять вмешиваться в личные сферы ее жизни, такие как отношения. Не позволять нравоучать себя касательно работы или учебы. Такая женщина умеет говорить людям «нет», она всегда сама решает, о чем ей стоит рассказать, а о чем промолчать. Окружающие всегда чувствуют эту границу, если она правильно выстроена.

Делайте только то, что вам нравится

Когда женщина делает то, что ей не нравится, она автоматически начинает подавляет свои эмоции, что негативно сказывается на ее состоянии. Это приводит к агрессии, раздражительности, развитию тревожности и риску появления невроза. Когда же женщина начинает делать только то, что ей нравится, от чего она получает удовольствие — тогда ее сознание начинает трансформироваться, и вместе с этим меняется и ее реальность. Все, что связано с принуждением и надобностью мозг больше не считывает, и поэтому такие вещи перестают фонить в реальность.

Научитесь позволять себе получать удовольствие

Выберите для себя дни, которые полностью будете посвящать своему наслаждению. Ведь у женщин это работает только по такому закону — из внутреннего во внешнее. Очень важно получать удовольствие от удовлетворения своих желаний, пусть даже мелких и незначительных. В процессе такого дня, когда женщина не позволяет другим мешать ей, она наполняется энергией, входит в ресурсное состояние, из которого уже в дальнейшем черпает силы для движения вперед. Даже если у вас плохое настроение, не позволяйте себе отказываться от наслаждений. Сходите в спа, поплавайте, устройте себе день шоппинга — это может быть что угодно, главное, чтобы оно вас наполняло и позволяло чувствовать себя счастливой.

Очистите себя от всего старого и ненужного

Под старым и ненужным, конечно же, в первую очередь подразумевается гардероб женщины, ведь от того, что она надевает напрямую зависит ее самоощущение. Так работает закон жизни — если вы хотите пустить в жизнь что-то новое, необходимо расстаться со старым. Поэтому вещи, пролежавшие в шкафу более года необходимо выбросить или отдать. Новая одежда вовсе не обязана быть последним писком моды и стиля, главное, чтобы она искренне нравилась. Чтобы нахождение в ней приносило удовольствие. Истинная ценность женщины проявляется тогда, когда она выбирает для себя только комфорт, а не пытается казаться выше или стройнее за счет неудобных каблуков.

Всегда выбирайте себя