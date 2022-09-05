Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+28° в 
USD 60.90EUR 60.14
Войти в почту
1 час назад

Психолог пояснила, с чем связаны систематические опоздания

Вечерняя Москва

Практикующий клинический психолог Татьяна Кашуба рассказала, что систематические опоздания человека могут быть связаны с подсознательным нежеланием человека приступить к работе, прийти на встречу.

Психолог пояснила, с чем связаны систематические опоздания
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

То есть таким образом, человек как бы оттягивает момент с помощью опозданий.

Она отметила, что многое зависит от внутреннего представления человека о встречах, работе, предстоящих делах.

— Причин может много. Например, у тех, кто систематически опаздывает на работу, может быть определенный механизм избегания той самой работы: не очень интересно, или не хочется начинать эту работу с утра. То есть это такой способ оттянуть начало рабочего дня, — объяснила она в комментарии «Радио 1».

О том, как современной женщине не разорваться между ребенком, работой и остальной жизнью, рассказал клинический психолог Юрий Грязев.

Психология,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители