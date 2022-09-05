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1 час назад

Как бороться с чувством ничтожности

СОВА

Хронический стресс может возникнуть из-за трудностей на работе или личных проблем. Психолог Майя Андрияничева уверяет, что с этим необходимо бороться и обязательно обращаться к специалисту.

Как бороться с чувством ничтожности
Фото: СОВАСОВА

Первые симптомы хронического стресса - это мысли о своей ничтожности, безнадежности, суицидальные наклонности, а также полное отсутствие желания проводить время в социуме и тотальное поглощение работой.

Первое правило борьбы со стрессом - сон. Ложиться и вставать нужно всегда примерно в одно время, длительность сна должна составлять хотя бы семь часов.

После необходимо заняться спортом и вспомнить о хобби. И перестать копить в себе негативные эмоции.

Обо всём, что тревожит, специалист советует рассказывать близким или психологу, пишет "Тульская служба новостей".

Психология,
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