Пользовательницы сети назвали главные минусы в жизни женщин

Пользовательницы сети назвали главными минусами в жизни женщин менструации и неудобные карманы. Обсуждение началось после вопроса одной из подписчиц Reddit.
Многие пожаловались на несвоевременные и болезненные менструации.
«Я могу смириться с кровью и всем таким, но боль в животе и спине и ужасное расстройство желудка — это кошмар», — признается одна из пользовательниц Reddit. «Вот ты запланировала досуг, выходной, поездку на пляж, но в этот самый день начинаются месячные, а значит, ты пропустишь все веселье», — делится другая. «Я бы легко обошлась без недельного кровотечения каждый месяц», — добавляет третья.
Некоторые пользовательницы указали на то, что в женской одежде меньше удобных и вместительных карманов.
«Я не хочу носить телефон в сумке», — пишет одна из них. «Несколько лет назад мы с бойфрендом покупали туристические штаны в одном магазине, одного бренда. Модели одинаковые, вот только у него мужская, а моя — женская. Угадайте, у кого было шесть больших карманов, а в какой два маленьких?» — спрашивает другая. «Да будем мы покупать сумочки, будем, только дайте нам функциональные карманы», — утверждает еще одна.
Многие посетовали на пренебрежительное отношение со стороны специалистов и коллег.
«Когда меня повысили, некоторые ребята начали распускать слухи, что я переспала с начальником ради повышения, — вспоминает одна из пользовательниц Reddit. — Нет, лентяи, я работала до потери пульса». «Автомеханики высокомерно относятся к женщинам, берут с нас дороже. Я хорошо разбираюсь в машинах, но все равно всегда приезжаю в автосервис с отцом, братом или бойфрендом», — рассказывает о своем опыте другая. «Медики не воспринимают нас всерьез. Нужно бороться за то, чтобы тебя выслушали, а они всегда считают, что мы просто накручиваем себя», — пишет третья.
Ранее пользователи Reddit обсудили худшие поступки, который их партнеры совершали после полового акта. Они рассказали о том, что после секса их партнеры могли сделать звонок матери или высказать просьбу сдать анализы на венерические заболевания.