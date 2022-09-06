Пользовательницы сети назвали главные минусы в жизни женщин

«Когда меня повысили, некоторые ребята начали распускать слухи, что я переспала с начальником ради повышения, — вспоминает одна из пользовательниц Reddit. — Нет, лентяи, я работала до потери пульса». «Автомеханики высокомерно относятся к женщинам, берут с нас дороже. Я хорошо разбираюсь в машинах, но все равно всегда приезжаю в автосервис с отцом, братом или бойфрендом», — рассказывает о своем опыте другая. «Медики не воспринимают нас всерьез. Нужно бороться за то, чтобы тебя выслушали, а они всегда считают, что мы просто накручиваем себя», — пишет третья.