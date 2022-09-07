Как избавиться от страха любви

Чтобы не бояться любви, нужно учиться открывать ее в себе и вести семейную жизнь, рассказал кандидат медицинских наук, семейный психотерапевт Артем Толоконин. Способ избавиться от страха любви он назвал в беседе с «Известиями».

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По его словам, люди со страхом любви не только боятся довериться новому человеку, но и зачастую не умеют любить выбранную профессию и свою жизнь. При этом Толоконин назвал любовь безусловным постоянным состоянием для здоровой психики, в частности, для психики успешного человека.

«Зачастую человек живет в оборонительных интеллектуальных конструкциях, где он пытается контролировать свою безопасность. Это значит, что он стремится найти работу с четким регламентом без доли творчества»,

— привел пример он, предупредив, что нравиться такая работа не будет.

Если человек боится любви, он склонен к гиперконтролю партнера, чрезмерной ревности, раздражительности, предостерег психотерапевт. Людям со страхом любви он предложил учиться открывать в себе это чувство и опираться на него.

По его словам, осознанная практика поможет избавиться от ревности, депрессии, а также улучшит здоровье. Однако самой мощной духовной практикой психотерапевт назвал семейную жизнь, поскольку в ней человек может научиться определенной роли и начать получать удовольствие от заботы о своих близких.