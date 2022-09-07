Что значит закрыть гештальт

Практические советы, которые помогут разорвать замкнутый круг.

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Словосочетание «незакрытый гештальт» стало практически мемом. Но почему-то нам не до смеха, когда в жизни повторяются одни и те же неприятные ситуации. Кажется, что вы едете на колесе обозрения, которое никак не остановится, и от этого уже, откровенно говоря, тошнит.

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Что такое гештальт и как его закрыть

В переводе с немецкого языка слово «гештальт» означает «форма» или «образ». Психологи, говоря о гештальте, чаще всего имеют в виду действие, которое человек когда-то прервал и навязчиво стремится завершить. Например, женщина всё время встречает на своём пути алкоголиков или абьюзеров, чтобы наконец-то добиться любви нелюбящего человека.

Невозможность вылезти из долгов, частые травмы, регулярная потеря ценных вещей, ссоры с близкими друзьями как будто по одним и тем же поводам – в общем, если пластинку судьбы заедает на одном и том же месте, можно говорить о том самом незавершённом гештальте.

Чем это опасно? Представьте, что вы открываете на смартфоне или компьютере программы и не выходите из них. Устройство неминуемо начинает «подвисать». В какой-то момент человек с незавершёнными гештальтами, как персонаж «Кавказской пленницы», проклинает тот день, когда сел «за баранку проклятого пылесоса», впадает в уныние, апатию, истощается эмоционально, а то и физически. Как же закрыть гештальт, оставив надоевшие проблемы и сюжеты в прошлом? Вас ждёт пять простых шагов к достижению этой цели. Но некоторые вещи нужно суметь отпустить как можно скорее. О том, какие именно, читайте в предыдущей статье.

Шаг первый. Осознать

Для начала выявляем, в какой сфере жизни у нас присутствует проблема, как часто она появляется, какие эмоции возникают в связи с ней. Правильные ответы на эти вопросы обеспечат 50% успеха. Правда, есть здесь одна сложность. Как лучший друг, психика старается обезболить нашу жизнь по максимуму. Поэтому некоторые самые травматичные для нас ситуации уходят глубоко в подсознание. Или же мы воспринимаем как нечто нормальное то, что таковым не является.

На первом этапе может быть очень полезна помощь специалиста, взгляд со стороны. Благодаря знаниям, опыту, умению задавать правильные вопросы в правильной последовательности психолог поможет клиенту пройти путь к осознанности быстрее.

Шаг второй. Проиграть

Возьмите листок бумаги, ручку и опишите ситуацию, которая вызывала у вас сложные чувства. Если вы не любите писать, можно наговорить на диктофон или на камеру. Отложите запись на сутки, прослушайте и повторите вашу историю ещё раз. Многократное воспроизведение лишит болезненную ситуацию её силы. И уже совсем скоро случившееся не будет вызывать никаких чувств, кроме смеха и, может быть, скуки.

Шаг третий. Разрешить

Вы мечтали о собаке всё детство, но родители не разрешали? Разрешите себе её сами! Как правило, детские годы – кладбище несбывшихся мечтаний, которые мы вполне можем исполнить, став взрослыми. Но кажется, что это глупости, блажь, и вообще – «потом». Начните исполнять собственные детские желания, и вы увидите, какие чудеса начнут происходить.

Шаг четвёртый. Посмотреть страхам в лицо

Предположим, партнёры всё время оставляют вас. Вспомните своё первое расставание. Что бы вы хотели на самом деле сказать тому возлюбленному, оставшемуся, может быть, в далёкой юности? Здесь можно проявить творческие способности – напишите об этом рассказ, нарисуйте картину или же проиграйте диалог с психологом или близким другом.

Выразите все свои эмоции – гнев или даже ярость, обиду, тоску, стыд. А после можно задуматься о том, чтобы попрощаться с человеком, простить и даже выразить благодарность за то хорошее, что, наверное, тоже было.

Шаг пятый. Взять ответственность