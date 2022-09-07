Значение женских жестов при общении с мужчинами

Язык тела может рассказать больше, чем слова, выдав потаенные желания и намерения людей. Психолог Ксения Аверс объяснила в интервью «Слово и Дело», что означают женские жесты при общении с мужчинами.

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Сигналы, неосознанно подаваемые человеком, могут содержать различные намеки. Так, если женщина готова к продолжению интимного общения с мужчиной, то она начнет поглаживать себя по шее.

«Или, например, ее рука, находящаяся на груди, будет транслировать: "Я в волнении". Если женщина сложила руки под подбородком, то ее тело спрашивает: "Докажи"»,

— отметила Аверс.

Кроме того, стоит обращать внимание на положение головы — если она наклонена влево, то это значит, что женщина слушает с интересом. В свою очередь, наклон вправо говорит о недоверии к услышанному.

«Сложнее всего в наше нынешнее время дело обстоит с женской мимикой. Большинство представительниц прекрасного пола благодаря последним технологиям все чаще блокируют свою мимику разными вмешательствами, процедурами, уколами или операциями. В связи с этим в большинстве случаев прочитать истинную реакцию женщины на то или иное событие бывает достаточно непросто»,

— рассказала эксперт.