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1 час назад

Почему у вас возникают зависимости

Диана Товсепова
Максим Травкинэксперт

У каждого из нас есть хоть какая-нибудь зависимость. Кто-то зависит от еды, кто-то от сигарет, кто-то от успокоительных препаратов. Что такое зависимость и почему она возникают, "Рамблеру" объяснил врач-психиатр-нарколог, психотерапевт, эксперт кафедры «Нейролингвистическое программирование» Максим Травкин.

Почему у вас возникают зависимости
Фото: Кадр из фильма "Дневник Бриджит Джонс"Кадр из фильма "Дневник Бриджит Джонс"

Зависимость – это навязчивая потребность, подвигающая человека к совершению определённой деятельности.

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То есть, если у нас стереотипно возникает желание что-либо делать, и мы не можем этого не делать – значит есть зависимость. Если мы не можем отказать себе в сладком и нет-нет, да и съедаем какую-нибудь конфетку – у нас есть зависимость.
Максим Травкин
Максим ТравкинВрач-психиатр-нарколог, психотерапевт, эксперт кафедры «Нейролингвистическое программирование» Академии социальных технологий.

По словам специалиста, есть общие критерии, которые сопутствуют существующим зависимостям:

- Повышение толерантности. По-другому, снижение чувствительности к объекту зависимости. Сначала пьянел от стакана водки, а через какое-то время уже нужно выпить пол литра.

- Снижение качественного контроля. Например, с наркотиками, начал с лёгких не инъекционных наркотиков, закончил солями, героином и т.д.

- Снижение количественного контроля. Пример с булимией и перееданием: постепенно человек уже не может остановиться и ест до тех пор, пока не возникнет рвота.

- Формированием абстинентного синдрома – это состояние после длительного употребления алкоголя и наркотиков.

- Ухудшение здоровья на фоне зависимости не приводит к действиям по освобождению от зависимости. Например, у человека цирроз печени, но он продолжает употреблять алкоголь.

- Социальная дезадаптация. Формирующаяся зависимость вредит уже не только здоровью человека, но и его социальному взаимодействию, ближайшему окружению.
Максим Травкин
Максим ТравкинВрач-психиатр-нарколог, психотерапевт, эксперт кафедры «Нейролингвистическое программирование» Академии социальных технологий.

Также дополнительным моментом является прочная связь между счастливой или (как минимум) безболезненной жизнью и объектом зависимости.

Если вы заметили некоторые из данных признаков у себя или у ваших близких – обратитесь к врачу.

Почему возникает зависимость

На зависимость влияет совокупность факторов. Как объяснил специалист, важным элементом является генетическая предрасположенность.

Если кто-то из родственников страдает от зависимости, есть вероятность что зависимое поведение передастся и вам. И отвечая на вопрос, «действительно ли человек может быть предрасположен к зависимости», я отвечаю – «да, может».
Максим Травкин
Максим ТравкинВрач-психиатр-нарколог, психотерапевт, эксперт кафедры «Нейролингвистическое программирование» Академии социальных технологий.

Следующий момент – это окружение. Если человек находится в среде, где данная привычка присутствует у большей части людей – высока вероятность что он будет перенимать привычку.

Третий фактор — это психологические феномены. Иногда человек, в пагубной привычке, находит самый просто и быстрый способ: расслабиться, получить удовольствие, отдохнуть, отстраниться, завязать общение.

Постепенно закрепляется простой механизм, например, алкоголь – это расслабление. Тогда зачем искать ещё какие-либо способы, если есть рабочий и проверенный.

Есть ли какие-то нейтральные привычки, которые могут говорить об аддитивном поведении? Здесь я не могу дать точный ответ. Вряд ли другие привычки могут говорить о зависимости. Скорее стоит обращать внимание на тип личности человека и есть ли у него склонность к возникновению зависимостей. Если ваш близкий, длительное время не мог справиться с курением, и, освободившись от него, пристрастился к алкоголю – стоит быть особенно внимательным.
Максим Травкин
Максим ТравкинВрач-психиатр-нарколог, психотерапевт, эксперт кафедры «Нейролингвистическое программирование» Академии социальных технологий.
Психология,
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