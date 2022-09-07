Почему у вас возникают зависимости

- Повышение толерантности. По-другому, снижение чувствительности к объекту зависимости. Сначала пьянел от стакана водки, а через какое-то время уже нужно выпить пол литра.



- Снижение качественного контроля. Например, с наркотиками, начал с лёгких не инъекционных наркотиков, закончил солями, героином и т.д.



- Снижение количественного контроля. Пример с булимией и перееданием: постепенно человек уже не может остановиться и ест до тех пор, пока не возникнет рвота.



- Формированием абстинентного синдрома – это состояние после длительного употребления алкоголя и наркотиков.



- Ухудшение здоровья на фоне зависимости не приводит к действиям по освобождению от зависимости. Например, у человека цирроз печени, но он продолжает употреблять алкоголь.



- Социальная дезадаптация. Формирующаяся зависимость вредит уже не только здоровью человека, но и его социальному взаимодействию, ближайшему окружению.

Максим Травкин Врач-психиатр-нарколог, психотерапевт, эксперт кафедры «Нейролингвистическое программирование» Академии социальных технологий.