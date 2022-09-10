Психолог объяснил важность умения говорить «нет»

Важность умения говорить «нет» объяснил в личном Telegram-канале психолог Денис Долгов. Он назвал это одним из важнейших навыков психогигиены.

Фото: Мослента Мослента

«Если вы безотказны, окружающие начинают воспринимать это, как должное. Тысячу раз сказав да, за единственный обоснованный отказ на вас обидятся и будут считать бесчувственным эгоистом. Вся ваша предыдущая лояльность тут же будет забыта»,

— написал психолог.

По словам Долгова, многие люди не умеют отказывать, что может быть вызвано особенностями воспитания, страхом испортить отношения, неумением отстаивать личные границы, желанием угодить и массой других причин. При этом, если человек после тысячи «нет» один раз согласится выполнить небольшую просьбу, его будут превозносить, как отзывчивого человека добрейшей души, отметил он.

Психолог поделился алгоритмом правильного отказа. Его суть в том, чтобы спокойно и доброжелательно выслушать просьбу другого, попросить уточнений, если что-то не понятно, спокойно сказать «нет», разъяснить причину отказа. Если собеседник продолжит настаивать, повторить «нет» и закончить разговор.