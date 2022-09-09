Как эффект сверхуверенности мешает жить

Неуверенность в себе мешает. Чрезмерная уверенность — тоже. Из-за нее может провалиться потенциально успешный проект или испортиться отношения с окружающими. Рассказываем подробнее о том, что такое эффект сверхуверенности и почему он тормозит в развитии.

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В чем заключается эффект сверхуверенности

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Это когнитивное искажение, при котором уверенность человека в своих действиях значительно выше, чем объективная точность этих суждений. Является частным случаем эгоистической погрешности — когнитивного механизма поддержания самооценки. Следствие такого искажения — превозношение себя над окружающими и вместе с этим принижение других. Ученые выделяют три основных проявления этого эффекта: чрезмерная уверенность в своих навыках, убежденность в точном знании фактов и вера в то, что он разбирается в чем-то лучше других.

Простой пример — ребенок, который пытается делать то, что, как он видел, делают взрослые, например готовить обед, но без знаний или навыков, необходимых для успешного выполнения этого. Еще один пример из повседневной жизни — непредвиденные расходы. Это графа в любом финансовом плане, появляющаяся из-за неверного предположения о том, что изначально заложенных денег хватит. По этой причине срываются дедлайны, проваливаются экзамены и стартапы.

Почему мешает эффект сверхуверенности

Приводит к частым ошибкам на работе

При оценке сложности поставленной задачи человек переоценивает себя, из-за этого могут сорваться дедлайны, не реализовываться крупные проекты. Однако при выполнении легких задач оценка будет соответствовать продуктивности проделываемой работы.

Портит взаимоотношения с окружающими

Из-за эффекта сверхуверенности кажется, что окружающие хуже практически во всем, из-за чего человек может обесценить их работу, эмоции, чувства. Это может помешать как в личных отношениях, так и в рабочих.

Забирает силы

У человека создается впечатление, будто он имеет контроль над всем, и это забирает его силы. Он думает, что если не принимает участия в чем-либо, значит, без него дело провалится.

Снижает эффективность обучения

Ученик с эффектом сверхуверенности думает, что ему и «так все понятно», и игнорирует некоторые лекции, задания, из-за чего может упустить часть важного материала.

Тормозит в развитии