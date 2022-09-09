Как победить осеннюю хандру?

Осень делится на два абсолютно противоположных друг другу периода. Начало, когда с каждым днем краски природы становятся все ярче, погружая нас в какой-то удивительный, сказочный мир. И вторая половина, более холодная, пасмурная, с уже потерявшей свою красоту, намоченной дождями листвой под ногами. Ветра, дожди, хмурое небо - вот атрибуты этой поры. Ну как тут не поддаться хандре и не впасть в депрессию?

Фото: ProOren ProOren

Можно, конечно, сделать вид, что ничего не происходит, но это не выход. Осенняя хандра – это не миф, есть психологические и физиологические причины, из-за которых она появляется.

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Осенней хандрой называют особое эмоциональное состояние, когда человека беспокоят перепады настроения, апатия, бывает трудно сосредоточиться на работе, появляется заторможенность, тоска без причины, плаксивость, раздражительность, обидчивость.

Иногда беспокоит усталость, разбитое состояние, которое не проходит и после отдыха, снижается внимание и работоспособность. Человек зацикливается на неприятных переживаниях, не хочет ничем заниматься, даже тем, что раньше приносило радость.

Причинами, провоцирующими развитие осенней хандры, служит нехватка витамина D и недостаток солнца, довольно напряженный рабочий график у большинства из нас, малоподвижный образ жизни и прочие факторы.

Справиться с хандрой помогут следующие приемы:

Позитив

Старайтесь во всем видеть только хорошее, поднимайте себе настроение оптимистичными мыслями, старайтесь приободрить себя. Например, если снова пошел дождь, найдите в этом плюсы: воздух станет чище, можно достать из шкафа свой любимый зонт, шум дождя успокаивает и расслабляет.

Правильно подобранный гардероб

На наше настроение влияют и цвета, которые нас окружают. Осенью окружите себя вещами ярких оттенков (красный, оранжевый, желтый), на кухне, в вазе разложите бананы и апельсины. Может поднять настроение любая обновка. Можно пройтись по магазинам и купить что-то для дома, выбрать новую одежду.

Отказ от перегрузок

Необходимо найти время для отдыха, отказаться от сверхурочной работы, нельзя подвергать организм дополнительному стрессу. Важно спать не менее 8 часов в сутки, чаще выходить на улицу, гулять на свежем воздухе.

Задушевные посиделки и разговоры с близкими

Самый простой способ прийти в норму – поговорить с близким человеком (мама, подруга, муж). У каждого человека есть несколько основных поводов для переживаний, причиной которых могут быть отношения, карьера, деньги и т.д. Мысль о том, что у других похожие проблемы, что ты не одинок, помогает успокоиться, как и поддержка, помощь других.

Спорт

Эффективный способ борьбы с осенней хандрой – это движение. Любой спорт, прогулка, фитнес, танцы способствуют выработке эндорфинов. Не обязательно записываться на курсы, можно просто включить дома музыку и начать танцевать. Это тоже поможет поднять настроение.

Правильное питание

Чтобы всегда оставаться бодрыми и веселыми, нужно правильно питаться. В меню должны быть молочные продукты, богатые витамином D (2-3 порции в день): йогурты, кефир, молоко, молочная каша. Не менее 3-4 раз в неделю нужно есть жирную морскую рыбу (скумбрию, лосося, сельдь), источник витамина D и омега-3 кислот, действующих, как антидепрессанты. Нужно включать в меню и источники триптофана, из которого потом синтезируется серотонин, а именно черный шоколад (не менее 70%), бананы, авокадо, мясо птицы. Стоит отказаться от напитков, в которых много кофеина (крепкий чай, кофе), они вызывают бессонницу, тревожность.

Осенняя депрессия – сезонное явление, с ней можно успешно бороться. Как только выпадет первый снег, пропадет эта серость за окном, наводящая тоску, настроение обязательно станет лучше.