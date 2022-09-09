Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+24° в 
USD 60.47EUR 60.86
Войти в почту
3 часа назад

Психолог призвал отказаться от идеи побороть тревожность

Мослентаиещё 1

Психолог Михаил Козлов в беседе с «Мослентой» призвал россиян отказаться от идеи побороть тревожность и постараться принять ее, как более или менее нормальное психологическое состояние.

Психолог призвал отказаться от идеи побороть тревожность
Фото: МослентаМослента

«Тревога дана нам, чтобы прогнозировать и подготавливаться к сложным событиям. Я бы отказался от идеализированной, перфекционистской цели избавиться от тревоги. Проблема же не в ней самой, мы от нее никуда не уйдем. А вот отношение к тревоге должно быть дистанцированным: не нужно фиксироваться на этом состоянии, не стоит переоценивать его влияние», — пояснил специалист.

Психолог рекомендовал разрешить себе тревожиться: это не очень приятно, но нестрашно, и это нормальная реакция организма. При правильном отношении тревогу можно легко пережить, преодолеть, перетерпеть, не особенно обращая на нее внимание. Козлов посоветовал чаще делать медитативные практики, которые позволяют наблюдать за своим эмоциональным состоянием, не вовлекаясь в него. Например, можно понаблюдать за своими тревожными мыслями, как за мимо проезжающим поездом, пояснил эксперт.

Психология,Михаил Козлов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители