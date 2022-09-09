Психолог призвал отказаться от идеи побороть тревожность

«Тревога дана нам, чтобы прогнозировать и подготавливаться к сложным событиям. Я бы отказался от идеализированной, перфекционистской цели избавиться от тревоги. Проблема же не в ней самой, мы от нее никуда не уйдем. А вот отношение к тревоге должно быть дистанцированным: не нужно фиксироваться на этом состоянии, не стоит переоценивать его влияние», — пояснил специалист.