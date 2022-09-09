Психолог призвал отказаться от идеи побороть тревожность

Психолог Михаил Козлов в беседе с «Мослентой» призвал россиян отказаться от идеи побороть тревожность и постараться принять ее, как более или менее нормальное психологическое состояние.
«Тревога дана нам, чтобы прогнозировать и подготавливаться к сложным событиям. Я бы отказался от идеализированной, перфекционистской цели избавиться от тревоги. Проблема же не в ней самой, мы от нее никуда не уйдем. А вот отношение к тревоге должно быть дистанцированным: не нужно фиксироваться на этом состоянии, не стоит переоценивать его влияние», — пояснил специалист.
Психолог рекомендовал разрешить себе тревожиться: это не очень приятно, но нестрашно, и это нормальная реакция организма. При правильном отношении тревогу можно легко пережить, преодолеть, перетерпеть, не особенно обращая на нее внимание. Козлов посоветовал чаще делать медитативные практики, которые позволяют наблюдать за своим эмоциональным состоянием, не вовлекаясь в него. Например, можно понаблюдать за своими тревожными мыслями, как за мимо проезжающим поездом, пояснил эксперт.