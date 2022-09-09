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5 часов назад

Психологи выяснили, что неоплачиваемый домашний труд вредит психике работающих женщин

Газета.Ru

Исследователи из Мельбурнского университета показали, что неоплачиваемый домашний труд связан с более плохим психическим здоровьем у работающих женщин. Работа опубликована в Lancet Public Health.

Неоплачиваемый домашний труд вредит психике работающих женщин
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Авторы отобрали для анализа 14 публикаций. Все они были посвящены изучению влияния неоплачиваемого труда на работающих женщин и мужчин, включая работу по дому и уход за детьми. Всего в исследованиях приняли участие более 66 800 человек из 35 стран.

В 11 из 14 изученных публикаций сообщалось, что женщины страдают от более заметных симптомов депрессии или психологического дистресса из-за неоплачиваемого труда, причем чем его было больше — тем сильнее страдала психика женщин. Такой же эффект для мужчин был обнаружен только в трех из 12 исследований. При этом женщины во всех 35 странах чаще мужчин были вынуждены заниматься неоплачиваемым трудом дома после работы.

Женщины также регулярно жертвовали своим оплачиваемым рабочим временем, чтобы выполнить домашние обязанности. Авторы считают, что для реальных изменений срочно необходимы существенные изменения в политике, такие как всеобщий уход за детьми и нормализация гибкого рабочего графика для мужчин.

Психология,
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