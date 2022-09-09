Неоплачиваемый домашний труд вредит психике работающих женщин

Исследователи из Мельбурнского университета показали, что неоплачиваемый домашний труд связан с более плохим психическим здоровьем у работающих женщин. Работа опубликована в Lancet Public Health.

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Авторы отобрали для анализа 14 публикаций. Все они были посвящены изучению влияния неоплачиваемого труда на работающих женщин и мужчин, включая работу по дому и уход за детьми. Всего в исследованиях приняли участие более 66 800 человек из 35 стран.

В 11 из 14 изученных публикаций сообщалось, что женщины страдают от более заметных симптомов депрессии или психологического дистресса из-за неоплачиваемого труда, причем чем его было больше — тем сильнее страдала психика женщин. Такой же эффект для мужчин был обнаружен только в трех из 12 исследований. При этом женщины во всех 35 странах чаще мужчин были вынуждены заниматься неоплачиваемым трудом дома после работы.