Психотерапевт объяснил, как избавиться от осенней хандры

Осенняя хандра — не романтизированное сезонное состояние, а специфическое переживание большого числа людей, которое может быть связано с увяданием природы. Врач-психотерапевт Игорь Лях объяснил, что поможет выйти из этого состояния.

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва Сергей Киселев / АГН Москва

— К этому нужно готовиться. Ведь это своего рода такая максима человеческой психики: то, к чему нам удается качественно подготовиться, не погружает нас в состояние длительного страха перед предшествующим событием, — отметил он.

Для некоторых людей переживание климатической сезонности является диагнозом, который связан с аффективными расстройствами. При этом для кого-то осень — яркая и эмоциональная смена сезона, а для подверженных хандре основными причинами страданий становятся распутица, слякоть, дожди.

Избавиться от осенней хандры помогут физические нагрузки — настольный теннис, бильярд, аэрохоккей и все, что приносит человеку эмоции. Таким образом, «телесная радость» может компенсировать это состояние, передает Сибкрай.ru.