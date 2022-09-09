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4 часа назад

Психотерапевт объяснил, как избавиться от осенней хандры

Вечерняя Москва

Осенняя хандра — не романтизированное сезонное состояние, а специфическое переживание большого числа людей, которое может быть связано с увяданием природы. Врач-психотерапевт Игорь Лях объяснил, что поможет выйти из этого состояния.

Психотерапевт объяснил, как избавиться от осенней хандры
Фото: Сергей Киселев / АГН МоскваСергей Киселев / АГН Москва

— К этому нужно готовиться. Ведь это своего рода такая максима человеческой психики: то, к чему нам удается качественно подготовиться, не погружает нас в состояние длительного страха перед предшествующим событием, — отметил он.

Для некоторых людей переживание климатической сезонности является диагнозом, который связан с аффективными расстройствами. При этом для кого-то осень — яркая и эмоциональная смена сезона, а для подверженных хандре основными причинами страданий становятся распутица, слякоть, дожди.

Избавиться от осенней хандры помогут физические нагрузки — настольный теннис, бильярд, аэрохоккей и все, что приносит человеку эмоции. Таким образом, «телесная радость» может компенсировать это состояние, передает Сибкрай.ru.

Правильная подготовка к холодному сезону позволит заметно снизить вероятность заболеть в этот период. В частности, необходимо заблаговременно начать закаливаться и заготавливать на зиму полезную еду. Такими рекомендациями в беседе с «Вечерней Москвой» поделился кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Психология,Андрей Кондрахин,Игорь Лях,
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