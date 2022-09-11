Осенняя депрессия: почему возникает и как с ней справиться

Ухудшение настроения осенью отмечают большинство людей по всему миру. Однако осенняя депрессия — не клинический диагноз, а только один из видов осенней хандры. С чем связано ухудшение настроения осенью и как себя приободрить, — в материале «Вечерней Москвы».

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Почему возникает хандра

Как рассказал врач-психотерапевт Евгений Фомин, осенняя депрессия связана с окончанием летнего сезона.

— Люди воспринимают лето как праздник. Окончание любого праздника приводит к негативным эмоциям, и период эйфории сменяется дисфорией — раздражительной слабостью, — пояснил Фомин.

Врач отметил, что осенняя депрессия связана также с ухудшением погоды.

— Изменения погодных условий оказывают негативное влияние на центральную нервную систему, что способствует ухудшению настроения человека, — объяснил п

Как бороться

По словам специалиста, если человек зависим от лета, то необходимо найти способ продлить это время года. Психотерапевт предлагает:

Сменить место жительства

— Можно переехать в более солнечный регион страны, чтобы продлить количество ясных дней, — предложил Фомин.

Найти новое хобби

Как подчеркнул врач, хобби и занятия, которые приносят удовольствие человеку, улучшают его эмоциональный статус.

Поставить новые цели

— Также осенью можно поставить себе новые цели, которых хочется достигнуть. Например, получить второе высшее образование. С учетом того, что второе образование люди чаще всего выбирают сами, процесс обучения будет доставлять удовольствие, — заметил собеседник «ВМ».

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