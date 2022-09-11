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2 часа назад

Психолог Розенберг объяснила, как брак повлиял на смерть Елизаветы II

Слово и Дело

Психолог проекта «Пацанки» и гештальт-терапевт Любовь Розенберг рассказала, как смерть принца Филиппа повлияла на его супругу Елизавету II.

Психолог объяснила, как брак повлиял на смерть Елизаветы II
Фото: Слово и делоСлово и дело

По словам Розенберг, пары, прожившие долгие годы вместе, имеют сильную духовную связь. Поэтому из-за сильных переживаний после смерти мужа королева Великобритании легко подверглась болезни COVID 19, а потом и вовсе «отказалась жить и медленно угасла».

«Я считаю, что болезни были не причиной, а следствием той скорби, которая переживала Ее Величество в связи с потерей мужа», — предположила гештальт-терапевт в разговоре с изданием «СтарХит».

После смерти Елизаветы II на трон взошел ее сын Чарльз, который взял имя Карл III.

Психология,Елизавета II,
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