Психолог объяснила, как брак повлиял на смерть Елизаветы II

Психолог проекта «Пацанки» и гештальт-терапевт Любовь Розенберг рассказала, как смерть принца Филиппа повлияла на его супругу Елизавету II.
По словам Розенберг, пары, прожившие долгие годы вместе, имеют сильную духовную связь. Поэтому из-за сильных переживаний после смерти мужа королева Великобритании легко подверглась болезни COVID 19, а потом и вовсе «отказалась жить и медленно угасла».
«Я считаю, что болезни были не причиной, а следствием той скорби, которая переживала Ее Величество в связи с потерей мужа», — предположила гештальт-терапевт в разговоре с изданием «СтарХит».
После смерти Елизаветы II на трон взошел ее сын Чарльз, который взял имя Карл III.