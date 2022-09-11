Что не так с книгами по самопомощи?

Мы живем в век самосовершенствования и культа достижений. Нам внушают, что, пользуясь правильными руководствами, можно достигнуть чего угодно. Во всяком случае, так нам говорят авторы селф-хелп литературы. Их книги дают нам надежду. Они говорят, что изменения возможны, что есть надежда на лучшую жизнь, что каждый может преодолеть любые трудности и усовершенствовать себя, воспользовавшись советами экспертов. И вот мы по их рекомендациям сидим на изнуряющей диете и бежим трусцой, чтобы стать стройными. Примеряем на себя новые способы мышления, чтобы противодействовать тревогам и депрессиям. Практикуем техники осознанности и медитации, чтобы уменьшить стресс. Стараемся изо всех сил, чтобы бросить курить и пить. Иногда у нас получается, но чаще всего нет. И тогда мы чувствуем себя неудачниками, виним себя за то, что плохо старались или недостаточно хотели измениться. И после того, как раны затянутся, мы снова возвращаемся к попыткам «сделать себя лучше» и покупаем новые селф-хелп книги.

Фото: Теории и практики Теории и практики

Гульнара Краснова – доктор философских наук, профессор, журналист, писатель. Автор телеграм-канала «Счастье на научном».

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Когда появилась селф-хелп литература?

Историки до настоящего времени не пришли к единому мнению о том, когда в мире появились первые книги в жанре селф-хелп. Одни говорят, что в глубокой древности, другие — что во второй половине XIX века. Но точно известно, откуда пошло название «селф-хелп». Именно под этим названием, «Self-Help», вышла книга шотландского врача и журналиста Сэмюэла Смайлза в 1859 году. Основная идея книги в Викторианскую эпоху была в высшей степени новаторской. А именно — автор на примере биографий известных людей показал, что каждый человек может улучшить свою жизнь вне зависимости от его интеллекта и способностей. Для этого ему необходимо быть трудолюбивым, бережливым и посвящать 15 минут в день своему самосовершенствованию.

Несколько удивительных фактов об этой книге: Сэмюэл Смайлз опубликовал свою книгу в том же 1859 году, что и Чарльз Дарвин свой знаменитый труд «О происхождении видов» и Джон Стюарт Милль — «О свободе». Но это не помешало ей стать бестселлером в том же году.

Книга была переведена на множество иностранных языков еще при жизни автора. На русском языке она вышла в 1866 году под названием «Самодеятельность» и переиздавалась 10 раз вплоть до 1903 года.

У современных российских читателей, как и у читателей дореволюционной России, существует большой интерес к переводной селф-хелп литературе о том, как достичь успеха и преодолеть личные проблемы без профессиональной помощи. Об этом свидетельствуют разнообразие и количество зарубежных книг в этом жанре на полках российских книжных магазинов.

Основные темы современных селф-хелп книг Личностный рост

Отношения

Преодоление трудностей

Познание себя

В чем секрет популярности селф-хелп литературы?

По мнению экспертов, это связано с четырьмя факторами: Небольшая стоимость книг в сравнении со стоимостью личной консультации у психолога

Доступность, благодаря которой книги можно читать в любое время и в любом месте

Конфиденциальность, когда личными проблемами не нужно с кем-то делиться

Возможность ощутить себя частью группы в процессе покупки и прочтения книги

Помогает ли селф-хелп литература?

Однозначного ответа на этот вопрос нет. Отдельные исследования показывают, что книги, в которых рассматриваются конкретные проблемы, могут быть эффективны, особенно если эти проблемы не являются серьезными. Например, легкая тревога, проблемы со сном и им подобные.

Ситуация менее понятна с книгами, посвященными личностному росту или развитию. Хотя некоторые читатели говорят, что эти книги им помогли, возможности проверить, так ли это, на самом деле нет. В целом, по мнению голландского социолога Ада Бергсма, автора статьи «Помогают ли селф-хелп книги?», селф-хелп имеет наибольший успех у читателей, которые изначально мотивированы на то, чтобы изменить какой-то аспект своей жизни. Чтение может сохранить или усилить их мотивацию, оказать поддержку и дать направление действий.

Почему переводная селф-хелп литература не всегда подходит для российского читателя? Одна из основных претензий к селф-хелп книгам — это «один размер для всех». Но это проблема не только российского читателя. Один из главных недостатков селф-хелп книг в том, что они часто используют универсальные подходы и дают советы без учета индивидуальных особенностей и ситуации человека. А ведь мы все разные. Большая часть издающихся в России селф-хелп книг написана зарубежными авторами, представителями индивидуалистской культуры.

В России же исконно преобладает коллективистская культура. Каждая культура формирует свои понятия об успехе, счастье, смысле жизни. Например, у нас в России часто «когда кто-то нарушает принятые правила, то вина падает на всю группу, так как человек совершает поступок под давлением группы, а коллективисты склонны объяснять поведение обстоятельствами. Соревновательность заключается в том, чтобы не отстать от остальных. <…> Норма поддерживается скорее стыдом („Что подумают люди, если я это сделаю?“), чем чувством вины („Как мне потом с этим жить?“)» (см. «Биология добра и зла», Роберт Сапольски).

Проблемы, которые психологизируются западными авторами, в России часто носят социально-демографический и экономический характер. Поэтому решения проблем, которые предлагают авторы, не работают для российского читателя. Кроме того, «наши трудности часто связаны вовсе не с тем, что мы недостаточно позитивно мыслим или боимся раскрыть свой творческий потенциал, а с уровнем достатка или качеством медицинского обслуживания» (см. «Биология добра и зла», Роберт Сапольски).

Как выбирать селф-книги?

Очевидно, что, как и любые книги, одни селф-хелп книги лучше, чем другие. При выборе книги полезно стать «адвокатом дьявола». А именно убедиться в экспертности автора и особенно насторожиться, если он дает соблазнительные обещания быстрого решения проблем или обретения счастья. Тут важно помнить, что ни одна книга не

может решить ни одну проблему, а может только указать направление движения. К тому же нереалистичные ожидания могут привести к разочарованию не только о зря потраченных деньгах, но и в собственной состоятельности. Здесь важно понимать, что чем глубже источник проблемы, тем труднее ее изменить. Наука говорит, что самые глубокие причины являются биологическими: с генами бороться нелегко, а в некоторых случаях даже бессмысленно. Но с приобретенными в течение жизни привычками можно совладать.