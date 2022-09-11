Что не так с книгами по самопомощи?

Мы живем в век самосовершенствования и культа достижений. Нам внушают, что, пользуясь правильными руководствами, можно достигнуть чего угодно. Во всяком случае, так нам говорят авторы селф-хелп литературы. Их книги дают нам надежду. Они говорят, что изменения возможны, что есть надежда на лучшую жизнь, что каждый может преодолеть любые трудности и усовершенствовать себя, воспользовавшись советами экспертов. И вот мы по их рекомендациям сидим на изнуряющей диете и бежим трусцой, чтобы стать стройными. Примеряем на себя новые способы мышления, чтобы противодействовать тревогам и депрессиям. Практикуем техники осознанности и медитации, чтобы уменьшить стресс. Стараемся изо всех сил, чтобы бросить курить и пить. Иногда у нас получается, но чаще всего нет. И тогда мы чувствуем себя неудачниками, виним себя за то, что плохо старались или недостаточно хотели измениться. И после того, как раны затянутся, мы снова возвращаемся к попыткам «сделать себя лучше» и покупаем новые селф-хелп книги.
Гульнара Краснова – доктор философских наук, профессор, журналист, писатель. Автор телеграм-канала «Счастье на научном».
Историки до настоящего времени не пришли к единому мнению о том, когда в мире появились первые книги в жанре селф-хелп. Одни говорят, что в глубокой древности, другие — что во второй половине XIX века. Но точно известно, откуда пошло название «селф-хелп». Именно под этим названием, «Self-Help», вышла книга шотландского врача и журналиста Сэмюэла Смайлза в 1859 году. Основная идея книги в Викторианскую эпоху была в высшей степени новаторской. А именно — автор на примере биографий известных людей показал, что каждый человек может улучшить свою жизнь вне зависимости от его интеллекта и способностей. Для этого ему необходимо быть трудолюбивым, бережливым и посвящать 15 минут в день своему самосовершенствованию.
Однозначного ответа на этот вопрос нет. Отдельные исследования показывают, что книги, в которых рассматриваются конкретные проблемы, могут быть эффективны, особенно если эти проблемы не являются серьезными. Например, легкая тревога, проблемы со сном и им подобные.
Ситуация менее понятна с книгами, посвященными личностному росту или развитию. Хотя некоторые читатели говорят, что эти книги им помогли, возможности проверить, так ли это, на самом деле нет. В целом, по мнению голландского социолога Ада Бергсма, автора статьи «Помогают ли селф-хелп книги?», селф-хелп имеет наибольший успех у читателей, которые изначально мотивированы на то, чтобы изменить какой-то аспект своей жизни. Чтение может сохранить или усилить их мотивацию, оказать поддержку и дать направление действий.
Очевидно, что, как и любые книги, одни селф-хелп книги лучше, чем другие. При выборе книги полезно стать «адвокатом дьявола». А именно убедиться в экспертности автора и особенно насторожиться, если он дает соблазнительные обещания быстрого решения проблем или обретения счастья. Тут важно помнить, что ни одна книга не
может решить ни одну проблему, а может только указать направление движения. К тому же нереалистичные ожидания могут привести к разочарованию не только о зря потраченных деньгах, но и в собственной состоятельности. Здесь важно понимать, что чем глубже источник проблемы, тем труднее ее изменить. Наука говорит, что самые глубокие причины являются биологическими: с генами бороться нелегко, а в некоторых случаях даже бессмысленно. Но с приобретенными в течение жизни привычками можно совладать.
А еще нужно запастись терпением: большинство личных изменений не происходит в одночасье. Правда, конечно, в том, что изменить себя и свою жизнь может быть очень трудно и это потребует времени и большого количества усилий.