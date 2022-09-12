Психологи рассказали, как наладить общение в семье

Одна из главных опор в жизни — наши близкие, при этом семья — система сложная, состоящая из конкретных людей с их мировоззрением и интересами. Ко Дню семейного общения, его отмечают 12 сентября, специалисты Московской службы психологической помощи Денис Хакимов и семейного центра «Коптево» Светлана Шехватова рассказали о ценности конструктивного диалога между близкими.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

В самом начале отношений влюбленные часто стараются произвести впечатление, выглядеть лучше, скрывать некоторые особенности характера. Когда мужчина и женщина начинают жить вместе, рано или поздно постоянное пребывание на общей территории оголяет сложности бытового плана, различие во взглядах и образе мысли.

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— Основной задачей будет налаживание контакта, что крайне важно в случаях конфликта или часто всплывающих противоречий. Это самый серьёзный аспект совместной жизни, ведь без живой коммуникации ни в одной сфере успехов не достигнуть. Работа над отношениями дает возможность разрешать неизбежные трудности, четко определять границы каждого члена семьи и, соответственно, учит уважительно относиться ко всем домочадцам, — отметил психолог Денис Хакимов.

Чтобы сделать семейный союз здоровее и крепче, психолог предлагает несколько несложных приемов.

Общение

Общение определяет всю жизнь домочадцев. Если точки соприкосновения пропали или потеряли актуальность, неизбежно возникают противоречия. Конфликты — нормальное явление, вопрос в том, как из них выходить. Со временем у людей, живущих вместе, может притупляться чуткость к любимому, становится сложнее улавливать настроение и эмоции. И здесь нужно расставить приоритеты, что важнее — копить обиды, разрушать некогда приятную для обоих связь или поработать над собой. Для налаживания взаимопонимания нужно учиться открыто выражать свои чувства и мысли.

Компромиссы

В сбалансированных отношениях не бывает так, чтобы кто-то постоянно выигрывал в ущерб другому. Поступиться чем-то ради супруга, особенно если он или она идут навстречу и тоже жертвуют какими-то вещами — хороший способ показать интерес. Уступки — не обязательно негативный элемент отношений, скорее это инструмент тонкой настройки.

Позитивный настрой

Мало кому захочется находиться в атмосфере постоянного негатива, упреков, осуждения. Гораздо продуктивнее сосредоточиться на том, что вам нравится в партнере или ребенке. Позитивное подкрепление всегда запоминается лучше, чем наказание. Это не значит, что нужно закрывать глаза на проблемы, но, похвалив и поддержав близкого, проще будет обсудить то, что беспокоит.

Уважение

В повседневной рутине легко теряются мелкие, но важные детали: прикосновения, комплименты, поцелуй после рабочего дня, простые знаки внимания. Каждому приятно знать и ощущать на себе, что о нём помнят и по-прежнему трепетно относятся. Это просто и не требует много сил, но оказанное участие бесценно для контакта.

Внутренние правила

Для создания и поддержания внутренней структуры семьи не лишним будет формирование распорядка, определяющего, кто чем будет заниматься: мыть посуду, выносить мусор, покупать продукты. Это особенно важно, когда формируется новая семья, ведь каждый несет в нее установки, усвоенные в собственном окружении. Осознанно формируя свой «кодекс», легче справиться со сложными ситуациями.

За помощью в урегулировании взаимодействия в семье можно обратиться к психологу — это зрелое решение, говорящее о том, что люди серьёзно настроены на сохранение отношений.

Совместная работа

В столице работают 23 семейных центра, специалисты которых осуществляют психологические консультации, налаживают детско-родительские отношения, оказывают правовую помощь, работают с подростками, проводят тренинги и развивающие занятия. Здесь регулярно проходят мероприятия, в том числе направленные на нормализацию отношений между близкими людьми: например, мастер-классы и квесты. Они помогают членам семьи лучше понять друг друга, свободно общаться, стать ближе.

— Специалисты семейных центров стараются сочетать развлечение и терапию, чтобы каждая встреча была полезной для участников. Детям и родителям особенно нравится игра «Семейные секреты». Она помогает со стороны взглянуть на свое поведение, проанализировать и выработать правильный алгоритм действий. После игры участники лучше понимают чувства своих близких, начинают больше интересоваться увлечениями друг друга, заводят новые традиции для сплочения семьи, — добавила специалист семейного центра «Коптево» Светлана Шехватова.

Для налаживания доверительных отношений между родителями и детьми психологи семейных центров используют и другие способы. Например, ролевой тренинг. Такая групповая работа помогает участникам понять свои ошибки, приобрести новые знания. Еще один инструмент - психодрама. С помощью специалиста люди проживают психологически сложные события своей жизни. Методика помогает членам семьи переосмыслить свой опыт, приобрести новые навыки поведения и реагирования в сложных ситуациях.

На арт-терапевтических встречах москвичи получают эмоциональную разрядку, снимают напряжение, в спокойной обстановке делятся своими мыслями, переживаниями и чувствами. Это укрепляет отношения в семьях и помогает установить контакт с ребенком.