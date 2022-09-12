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32 минуты назад

Женщины сильнее мужчин заражаются чужими эмоциями

Газета.Ruиещё 2

Женщины перенимают чужие эмоции сильнее мужчин, выяснили специалисты из Института когнитивных нейронаук ВШЭ. Об этом "Газете.Ru" сообщили в пресс-службе института.

Женщины сильнее мужчин заражаются чужими эмоциями
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Феномен эмоционального заражения — это способность воспринимать эмоции других людей и реагировать на них схожим образом. Эмоциональное заражение происходит на уровне мимики, языка тела, позы и голоса.

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В отличие от сопереживания (сознательной эмпатии), заражение — это бессознательное и точное подражание чужим чувствам.

Для исследования этого феномена используется Шкала эмоционального заражения, основанная на пяти разных эмоциях: счастье, любви, страхе, гневе и печали.

Ученые предложили 518 добровольцам заполнить анкеты, оценивающие склонность к эмпатии и поиску ощущений. Женщины оказались более склонны к заражению чужими чувствами, чем мужчины.

Однако пока шкала не дала понять, какими именно чувствами люди заражаются сильнее. В будущем ученые хотят получить надежные опросники заражения разными чувствами — в частности, для исследования людей с эмоциональными расстройствами.

"Благодаря адаптации Шкалы эмоционального заражения на русский язык нам удалось показать, что в большинстве стран, включая Россию, женщины склонны заражаться чужими чувствами сильнее мужчин. Эта же разница наблюдается и в сопереживании, и в эмоциональности. По-видимому, это связано с более высокой эмоциональностью женщин в целом, о чем говорят и другие исследования. Однако все эти данные получены с помощью опросов. В дальнейшем предстоит выяснить, насколько отличается заражение у мужчин и женщин на физиологическом уровне",

— объясняет заведующий Международной лабораторией социальной нейробиологии Владимир Косоногов.

Также исследователи подтвердили полученные ранее данные, что в грустном состоянии люди менее склонны рисковать, чем в радостном - однако это касалось только людей с низкой степенью эмоционального заражения. Возможно, это связано с тем, что люди, которые активнее заражаются чужими эмоциями, лучше их понимают и поэтому сознательно ведут себя осторожнее. Однако проверка этой гипотезы требует дальнейших исследований.

Психология,ВШЭ,
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