Женщины сильнее мужчин заражаются чужими эмоциями

Женщины перенимают чужие эмоции сильнее мужчин, выяснили специалисты из Института когнитивных нейронаук ВШЭ. Об этом "Газете.Ru" сообщили в пресс-службе института.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Феномен эмоционального заражения — это способность воспринимать эмоции других людей и реагировать на них схожим образом. Эмоциональное заражение происходит на уровне мимики, языка тела, позы и голоса.

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В отличие от сопереживания (сознательной эмпатии), заражение — это бессознательное и точное подражание чужим чувствам.

Для исследования этого феномена используется Шкала эмоционального заражения, основанная на пяти разных эмоциях: счастье, любви, страхе, гневе и печали.

Ученые предложили 518 добровольцам заполнить анкеты, оценивающие склонность к эмпатии и поиску ощущений. Женщины оказались более склонны к заражению чужими чувствами, чем мужчины.

Однако пока шкала не дала понять, какими именно чувствами люди заражаются сильнее. В будущем ученые хотят получить надежные опросники заражения разными чувствами — в частности, для исследования людей с эмоциональными расстройствами.

"Благодаря адаптации Шкалы эмоционального заражения на русский язык нам удалось показать, что в большинстве стран, включая Россию, женщины склонны заражаться чужими чувствами сильнее мужчин. Эта же разница наблюдается и в сопереживании, и в эмоциональности. По-видимому, это связано с более высокой эмоциональностью женщин в целом, о чем говорят и другие исследования. Однако все эти данные получены с помощью опросов. В дальнейшем предстоит выяснить, насколько отличается заражение у мужчин и женщин на физиологическом уровне",

— объясняет заведующий Международной лабораторией социальной нейробиологии Владимир Косоногов.