В каких случаях человек проживает не свою жизнь

— Если человеку нужен анализ, он может проанализировать с психологом, дойти до какой-то точки и понять, что он никогда чего-то на самом деле не хотел, просто у него это было способом достижения другой цели. Например, женщина хочет достичь цели в карьере, чтобы на нее обратил внимание какой-то мужчина. Ей кажется, что она может таким способом этого достичь. Но когда она поймет свою проблему, то осознает: зачем делать так, если можно пойти более коротким путем?