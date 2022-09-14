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43 минуты назад

Психолог привел пример правильного запроса к психотерапевту

Мослента

Как правильно озвучить запрос при обращении к психотерапевту, чтобы получить от сеансов со специалистом максимальную пользу, в своем Telegram-канале рассказал кандидат медицинских наук, клинический психолог, гипнолог, НЛП-мастер Денис Долгов. Он привел примеры работающих формулировок.

Психолог привел пример правильного запроса к психотерапевту
Фото: МослентаМослента

«Правильно сформулированный запрос — значительная часть успеха в психотерапии. Итак, идеальный запрос должен состоять из пяти слов, из которых два — это "я хочу", а остальное что-то в отношении себя, собственного состояния, обязательно в терминах достижения»,

— объяснил эксперт.

По его словам, клиент должен понимать, что психотерапевт не может оказать влияние на других людей или обстоятельства. Таким образом, «Сделайте так, чтобы мама перестала вмешиваться в нашу жизнь», является неправильным запросом. В данном случае специалист может лишь помочь изменить свое отношение к матери, продолжил Долгов.

«Запрос человека с расстройством пищевого поведения и лишним весом не должен звучать как "Я хочу перестать обжираться и избавиться от лишнего веса". Здесь одно отрицание, а оно не работает. Правильная формулировка в данном случае "Я хочу нормализовать отношение к еде", "Я хочу стать стройным". Это позитивные достижения»,

— отмети

Психология,Денис Долгов,
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