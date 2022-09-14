Психолог привел пример правильного запроса к психотерапевту

Как правильно озвучить запрос при обращении к психотерапевту, чтобы получить от сеансов со специалистом максимальную пользу, в своем Telegram -канале рассказал кандидат медицинских наук, клинический психолог, гипнолог, НЛП-мастер Денис Долгов . Он привел примеры работающих формулировок.

«Правильно сформулированный запрос — значительная часть успеха в психотерапии. Итак, идеальный запрос должен состоять из пяти слов, из которых два — это "я хочу", а остальное что-то в отношении себя, собственного состояния, обязательно в терминах достижения»,

По его словам, клиент должен понимать, что психотерапевт не может оказать влияние на других людей или обстоятельства. Таким образом, «Сделайте так, чтобы мама перестала вмешиваться в нашу жизнь», является неправильным запросом. В данном случае специалист может лишь помочь изменить свое отношение к матери, продолжил Долгов.