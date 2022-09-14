Как отличить депрессивное состояние от депрессии

Люди традиционно связывают осень с депрессивными эпизодами. Световой день сокращается, наступают холода – поводов для радости становится всё меньше. Часто можно слышать от окружающих: «всё, у меня депрессия». Психолог говорит о том, что осеннюю хандру неправильно приравнивать к депрессии – и называет её основные признаки.

Фото: Сибмеда Сибмеда

«Прежде всего, следует разграничивать депрессивное настроение и депрессию – говорит Светлана Кравченко, психолог, клинический психолог, член профессиональной психотерапевтической лиги. – Когда человек просто не очень хорошо себя чувствует, ему грустно, тоска накатила – это ещё не депрессия. У депрессии есть ряд характерных признаков».

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Первый: отсутствие удовольствия. Когда привычные дела, которые раньше доставляли радость, сейчас перестали вызывать положительные эмоции. Например, человек всегда с удовольствием занимался спортом, рукоделием, чтением – а сейчас эти дела перестали его вдохновлять, он их делать не хочет.

Второй: проблемы с аппетитом. Если человек ест только для того, чтобы организм мог существовать. Допустим, ранее он любил готовить дома, или лакомиться чем-то в кафе – а сейчас этого ничего не хочется, потому что аппетита нет совсем. Кто-то признаётся, что просто впихивает в себя пищу, чтобы сохранить жизнеспособность. Именно поэтому при депрессии часто снижается вес. Либо наблюдается абсолютно противоположная картина – когда на фоне депрессии случаются «зажоры».

Третий: плохой сон. Нарушается режим сна – человек спит часа на два меньше, чем обычно. Либо он позднее ложится, потому что не может долго уснуть, либо просыпается чуть свет. Сон может прерываться в ночные часы – что тоже снижает его общую продолжительность.

Четвёртый: утрата сексуального интереса. На фоне депрессии может происходить снижение либидо: половое влечение снижается вплоть до полной его потери.

Пятый: нежелание общаться, выходить в люди. Раньше человек был социально активным, а теперь большую часть времени проводит дома. Минимизировал все контакты с людьми, утратил к ним интерес, замкнулся в себе.

Диагноз «депрессия» не ставят за три дня, речь о патологическом состоянии может вестись, если эпизоды со сном, аппетитом длятся продолжительный период – больше двух недель. Для депрессии важна динамика, а не только сиюминутное состояние. Человек не может самостоятельно диагностировать у себя депрессию – это может сделать только врач-психиатр, психотерапевт или клинический психолог.

Эти признаки депрессии можно назвать наиболее явными, при этом, есть и другие проявления, которые также должны насторожить. Человек замыкается в себе и начинает много думать о своём будущем, которое не кажется ему благополучным. Он концентрируется на своих неудачах и чувствует себя неудачником. Может появиться чувство вины и убеждение, что дальше последует наказание. Внутреннее неприятие себя дополняется неприятием своей внешности: человек чувствует себя непривлекательным, неприятным. Депрессия может породить суицидальные мысли – в этом случае к врачу нужно идти, не откладывая.

«Если с наступлением осени вы замечаете упадок сил, настроения, сложности с принятием решений, апатию, сонливость – скорее всего, это не депрессия, а осенняя хандра. Это не заболевание, но такое состояние тоже требует к себе внимания. Если его запустить, оно может перерасти в депрессию»,