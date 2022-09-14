Упражнение, позволяющее быстро избавиться от негативных эмоций

Упражнение «Айсберг гнева» — это упражнение в психологии, суть которого в том, чтобы представить раздражающую ситуацию в образе айсберга: конкретное событие как верхушку, а его причины как подводное основание ледяной глыбы. Чтобы потопить айсберг, нужно «разрушить» его снизу.
У каждой эмоции есть первопричина, а у некоторых – целая вереница предшествующих эмоций и событий. Психолог Эшли Липман разработала упражнение по борьбе с негативными эмоциями, под названием «Айсберг гнева».
Суть способа заключается в том, чтобы представить ситуацию в виде айсберга. Его надводная часть – эмоции, тот негатив, который мы ощущаем, а причины – подводная, невидимая часть, которая, как правило, больше. Чтобы затопить айсберг, нужно разрушить его основание, нижнюю часть.
Согласитесь, но через год вам абсолютно точно будет на это плевать. Ощутили, что гнев утихает?
Стоит лишь понять, что такие мелочи сами по себе малозначительны для нас. Остыли немного и двигаемся дальше: наш айсберг ещё не затонул.
После трезвой оценки ситуации вы сможете понять источник ваших негативных мыслей, который и притягивает все неприятные ситуации.
Например, у вас есть трудности на работе, поэтому вас так «цепляют» мелкие неурядицы. Или вы просто устали, и в этом причина вашего уныния. Усвойте для себя: если вы выплёскиваете негативные эмоции, вы теряете ещё больше энергии. Переключайтесь на позитив: так ваша энергия будет удваиваться.
Действительно, в нашей жизни есть ситуации, в которых мы бессильны что-то изменить. Однако мы всегда можем изменить своё отношение к ним.
Даже в тот момент, когда всё вокруг вас хуже некуда, можно включить в своей голове «мирный режим». И вы удивитесь, как жизнь вокруг начнёт налаживаться.
Например, усталость, одиночество, страх, шок и т.д. Чтобы айсберг разрушился, придумайте на каждую пережитую негативную эмоцию – позитивное дело, или так называемую копинговую стратегию.
Приучитесь заменять негативную эмоцию на стратегию преодоления стресса.
Комментарий психолога Кирилла Яковлева
Следует понять, что эмоция — это всего лишь реакция на наши мысли, на нашу оценку той или иной ситуации. Это легко проверить.
Постарайтесь почувствовать себя весёлой или злой. У вас это вряд ли получится, пока в голове не возникнет соответствующая мысль, образ, воспоминание, идея. Это означает, что сначала мы «думаем», а потом чувствуем. Кстати, телесное состояние — это тоже реакция на мысли.
Из этого следует, что неважно, какая ситуация с нами произошла – куда важнее, как мы смотрим на эту ситуацию, как её оцениваем.