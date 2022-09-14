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2 часа назад

Психолог посоветовал не оценивать отношения в браке математически

N24.ru

Семейный психолог Анатолий Добин рассказал, как избежать серьезных семейных ссор в браке. По словам эксперта, одной из главных причин разногласий становятся неоправданные ожидания. Это происходит из-за того, что представления о совместной жизни разбиваются о суровую реальность.

Психолог посоветовал не оценивать отношения в браке математически
Фото: N24.ruN24.ru

Кроме того, следует разобраться в себе, своих переживаниях из-за прошлых отношений.

«Кризисы действительно имеют место и через три года, и через семь»,

– рассказал Mash city Анатолий Добин.

Он отметил, что отношения не стоит пытаться анализировать при помощи математики. По его словам, важнее ориентироваться на собственные ощущения и переживания.

Психология,
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