Психолог посоветовал не оценивать отношения в браке математически

Семейный психолог Анатолий Добин рассказал, как избежать серьезных семейных ссор в браке. По словам эксперта, одной из главных причин разногласий становятся неоправданные ожидания. Это происходит из-за того, что представления о совместной жизни разбиваются о суровую реальность.
Кроме того, следует разобраться в себе, своих переживаниях из-за прошлых отношений.
«Кризисы действительно имеют место и через три года, и через семь»,
– рассказал Mash city Анатолий Добин.
Он отметил, что отношения не стоит пытаться анализировать при помощи математики. По его словам, важнее ориентироваться на собственные ощущения и переживания.