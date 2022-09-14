Психолог посоветовал не оценивать отношения в браке математически

Семейный психолог Анатолий Добин рассказал, как избежать серьезных семейных ссор в браке. По словам эксперта, одной из главных причин разногласий становятся неоправданные ожидания. Это происходит из-за того, что представления о совместной жизни разбиваются о суровую реальность.

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Кроме того, следует разобраться в себе, своих переживаниях из-за прошлых отношений.

«Кризисы действительно имеют место и через три года, и через семь»,

– рассказал Mash city Анатолий Добин.