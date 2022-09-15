Психолог: ухудшение аппетита – это один из ранних признаков депрессии

Клинический психолог, директор центра Психологии СамГМУ Иркям Ахмерова рассказала RT, какое поведение может говорить о признаках депрессии на ранних этапах.
Она сообщила, что среди ранних признаков депрессии могут быть ухудшение аппетита, апатия или повышенное чувство тревоги.
Кроме того, по ее словам, если человек более двух недель находится в упадническом состоянии, сбился режим и нет сил на общение с окружающими, то это повод обратиться к психотерапевту.
"Наша психика опирается на наше физическое состояние, поэтому чтобы избежать упаднического состояния, важно ежедневно уделять 15–20 минут физической нагрузке, спать по 7–8 часов в проветриваемой комнате с закрытыми шторами", — подчеркнула Ахмерова.
Психолог добавила, что важно следить за рационом и водным балансом.
Ранее клинический психолог Мария Бабушкина рассказала, как понять, что у ребенка депрессия. По словам специалиста, распознать депрессию у детей сложнее, поскольку они не всегда могут описать свое состояние.