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43 минуты назад

Психолог Ахмерова: ухудшение аппетита – это один из ранних признаков депрессии

Газета.Ruиещё 5

Клинический психолог, директор центра Психологии СамГМУ Иркям Ахмерова рассказала RT, какое поведение может говорить о признаках депрессии на ранних этапах.

Психолог: ухудшение аппетита – это один из ранних признаков депрессии
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Она сообщила, что среди ранних признаков депрессии могут быть ухудшение аппетита, апатия или повышенное чувство тревоги.

Кроме того, по ее словам, если человек более двух недель находится в упадническом состоянии, сбился режим и нет сил на общение с окружающими, то это повод обратиться к психотерапевту.

"Наша психика опирается на наше физическое состояние, поэтому чтобы избежать упаднического состояния, важно ежедневно уделять 15–20 минут физической нагрузке, спать по 7–8 часов в проветриваемой комнате с закрытыми шторами", — подчеркнула Ахмерова.

Психолог добавила, что важно следить за рационом и водным балансом.

Ранее клинический психолог Мария Бабушкина рассказала, как понять, что у ребенка депрессия. По словам специалиста, распознать депрессию у детей сложнее, поскольку они не всегда могут описать свое состояние.

Психология,
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